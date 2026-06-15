Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

En homenaje al Brigadier, Pullaro cuestionó el reparto de recursos: "Sus ideas siguen vigentes en un país que se dice federal"

El gobernador encabezó el acto central por el 188° aniversario del fallecimiento del caudillo santafesino y vinculó su figura con el debate actual sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de junio 2026 · 18:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
En homenaje al Brigadier, Pullaro cuestionó el reparto de recursos: Sus ideas siguen vigentes en un país que se dice federal

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes el acto central por el 188° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López y aprovechó la conmemoración para trasladar el legado del histórico caudillo santafesino al escenario político actual, con un fuerte mensaje en defensa del federalismo y críticas al esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias.

La jornada comenzó con la tradicional colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, donde descansan los restos del Brigadier, y continuó con el acto oficial realizado en la Casa del Brigadier, acompañado por actividades culturales y una convocatoria popular en Plaza 25 de Mayo.

PULLARO BRIGADIER 2

Federalismo, recursos y vigencia del legado del Brigadier

Durante su discurso, Pullaro afirmó que la figura de López mantiene plena vigencia y sostuvo que muchas de las discusiones que atravesaron al país en el siglo XIX siguen presentes.

“Las ideas del Brigadier siguen vigentes en un país que se dice federal, pero que no reparte los recursos con las provincias; en un país donde cada vez vemos más compatriotas por debajo de la línea de pobreza y que no mira la infraestructura productiva para salir adelante”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que hoy la defensa del federalismo debe darse desde las instituciones democráticas y no desde el enfrentamiento.

PULLARO BRIGADIER 3

“Nosotros no vamos a defender el federalismo con ejércitos. Lo vamos a hacer con las herramientas que nos da el sistema democrático, en un debate sincero y público para reivindicar esas ideas que no son más que la lucha por la libertad y por la igualdad”, sostuvo.

LEER MÁS: La provincia de Santa Fe celebra la memoria del Brigadier Estanislao López con una fiesta popular

En otro tramo del mensaje, Pullaro aseguró sentirse honrado de participar del homenaje como gobernador de la provincia y señaló que mantener vigente la memoria del Brigadier implica sostener sus valores y principios.

“Venimos a recordar su paso por la historia grande, pero fundamentalmente a decir que su legado sigue presente”, afirmó.

Del legado histórico a los desafíos actuales

La ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, también destacó la actualidad del pensamiento de López y consideró que muchas de las reivindicaciones históricas que impulsó continúan presentes en la agenda política santafesina.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de entidades históricas, descendientes del Brigadier e integrantes del Instituto Lopeciano.

En paralelo al homenaje institucional, la Plaza 25 de Mayo fue escenario de una fiesta popular con propuestas recreativas, espectáculos, feria de emprendedores y actividades para toda la familia, en una jornada destinada a poner en valor la figura del caudillo santafesino y su lugar en la construcción de la identidad provincial.

Pullaro federalismo Brigadier López Santa Fe
Noticias relacionadas
El expresidente Mauricio Macri arribó a la ciudad de Santa Fe y junto al gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades provinciales y locales, recorren este viernes las obras del Estadio Multipropósito.

Macri desembarcó en Santa Fe: recorrió las obras de los Juegos Sudamericanos y brindó un fuerte respaldo al gobierno de Pullaro

Empleo privado: Recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula 13.300 menos desde 2023.

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Se recuperó un perro de raza pitbull en Santa Fe con signos de maltrato y bajo peso.

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Comienzan obras: El Puente Colgante inicia recambio de luminarias para su restauración integral.

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Lo último

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Último Momento
Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a Nata y Moncholo tras dejar dos heridos

Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a "Nata" y "Moncholo" tras dejar dos heridos

Ovación
Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Scaloni no confirmó el equipo pero anunció que Dibu Martínez estará disponible

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: Todos nos van a querer ganar

Otamendi disfruta su último Mundial y avisa: "Todos nos van a querer ganar"

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Bélgica reaccionó a tiempo y cosechó un empate ante Egipto

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo