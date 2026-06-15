En homenaje al Brigadier, Pullaro cuestionó el reparto de recursos: "Sus ideas siguen vigentes en un país que se dice federal"

El gobernador encabezó el acto central por el 188° aniversario del fallecimiento del caudillo santafesino y vinculó su figura con el debate actual sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó este lunes el acto central por el 188° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López y aprovechó la conmemoración para trasladar el legado del histórico caudillo santafesino al escenario político actual, con un fuerte mensaje en defensa del federalismo y críticas al esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias.

La jornada comenzó con la tradicional colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, donde descansan los restos del Brigadier, y continuó con el acto oficial realizado en la Casa del Brigadier, acompañado por actividades culturales y una convocatoria popular en Plaza 25 de Mayo.

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Federalismo, recursos y vigencia del legado del Brigadier

Durante su discurso, Pullaro afirmó que la figura de López mantiene plena vigencia y sostuvo que muchas de las discusiones que atravesaron al país en el siglo XIX siguen presentes.

“Las ideas del Brigadier siguen vigentes en un país que se dice federal, pero que no reparte los recursos con las provincias; en un país donde cada vez vemos más compatriotas por debajo de la línea de pobreza y que no mira la infraestructura productiva para salir adelante”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que hoy la defensa del federalismo debe darse desde las instituciones democráticas y no desde el enfrentamiento.

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“Nosotros no vamos a defender el federalismo con ejércitos. Lo vamos a hacer con las herramientas que nos da el sistema democrático, en un debate sincero y público para reivindicar esas ideas que no son más que la lucha por la libertad y por la igualdad”, sostuvo.

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En otro tramo del mensaje, Pullaro aseguró sentirse honrado de participar del homenaje como gobernador de la provincia y señaló que mantener vigente la memoria del Brigadier implica sostener sus valores y principios.

“Venimos a recordar su paso por la historia grande, pero fundamentalmente a decir que su legado sigue presente”, afirmó.

Del legado histórico a los desafíos actuales

La ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, también destacó la actualidad del pensamiento de López y consideró que muchas de las reivindicaciones históricas que impulsó continúan presentes en la agenda política santafesina.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de entidades históricas, descendientes del Brigadier e integrantes del Instituto Lopeciano.

En paralelo al homenaje institucional, la Plaza 25 de Mayo fue escenario de una fiesta popular con propuestas recreativas, espectáculos, feria de emprendedores y actividades para toda la familia, en una jornada destinada a poner en valor la figura del caudillo santafesino y su lugar en la construcción de la identidad provincial.