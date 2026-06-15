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La odisea de tres amigos en el Mundial 2026: de Argentina a Estados Unidos en bicicleta

Un grupo de tres amigos realizaron un viaje que unió Gualeguaychú, Entre Ríos con Kansas para estar en el Mundial 2026

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 16:38hs
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La odisea de tres amigos en el Mundial 2026: de Argentina a Estados Unidos en bicicleta

Un grupo de tres amigos metieron un viaje tremendo que unió Gualeguaychú, Entre Ríos, con Kansas, Estados Unidos, para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026. Es una verdadera odisea de estos protagonistas, que se reunieron con el DT albiceleste, Lionel Scaloni y con el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Miguel tiene 56 años. Hace 25 años que viaja en bicicleta por el mundo. No es un tipo que largó su vida por esto, nada que ver. Tiene una empresa, una socia y un trabajo estable, pero él interrumpe su rutina una vez al año para tachar algún destino.

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Estuvo en Rusia, estuvo también en Qatar y ahora llegó a Estados Unidos junto a sus dos compadres, Vicente y Yamandú: “Atravesamos juntos 17 mil kilómetros y 17 países, todo vía terrestre, un viaje hermoso que duró 9 meses y medio”, dijo.

Más allá de los logros y los objetivos que va cumpliendo, para Miguel es un estilo de vida: “Es un lujo que puedo darme. Es una enorme emoción por llegar a destino. A quien sea que deba agradecerle, se lo agradezco. Tengo un poco de nostalgia de llegar a destino y mirar el camino recorrido, que fue espectacular”.

Aparte de la pasión que tiene, Miguel también tiene una esposa, su compañera de vida: "Ella viaja casi siempre conmigo, cuando es año de Mundial no porque no le interesa el fútbol, aunque en este viaje me visitó en cuatro oportunidades"

Al retornar lo esperarán los papeles y quehaceres laborales y también lo aguardará su mujer, que bancó todo este tiempo en la oficina: "Al regreso me toca a mí devolverle a ella todo lo que hizo en mi viaje".

Los tres ciclistas fueron recibidos por DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni y Chiqui Tapia

En la AFA se enteraron y los invitaron a los tres ciclistas no bien pisaron Kansas: "Estuvimos con Chiqui Tapia y Lionel Scaloni. Nos regalaron unas remeras que llevamos a todos lados y las entradas para la primera fase, que es el tiempo que me quedó acá".

Su cierre marca su filosofía: "Mi lema es la mitad de dinero, pero el doble de tiempo".

Fuente: UNO Mendoza

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