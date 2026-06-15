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Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

José Luis Chilavert salió con los tapones de punta y le dio duro al DT de la Selección de Paraguay "Lo único que hace bien es hablar"

15 de junio 2026 · 15:43hs
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Chilavert salió a criticar al seleccionado paraguayo y a su entrenador Gustavo Alfaro.

Chilavert salió a criticar al seleccionado paraguayo y a su entrenador Gustavo Alfaro.

La aplastante goleada 4-1 que sufrió la selección de Paraguay frente a Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 no solo generó un desasosiego general en tierras guaraníes, donde esperaban arrancar el sueño con el pie derecho. También despertó filosas críticas. Como las que lanzó José Luis Chilavert, acostumbrado a hablar sin ningún tipo de filtro.

Mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, el histórico arquero de la Albirrojo se mostró furioso por el comportamiento del plantel después de haber sido vapuleados en el debut: "Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”.

Chilavert criticó a Alfaro y al seleccionado paraguayo

Y siguió en llamas: “Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

Sus picantes comentarios sacudieron el ambiente futbolero en Paraguay. Ni siquiera se salvó Gustavo Alfaro, a quien lo señaló “100% responsable” de un estreno para el olvido. “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”, lo fulminó en diálogo con radio Ñanduti. Y remarcó: “Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival”.

Para Chila, el DT argentino falló en todo: desde el planteo táctico hasta la preparación física y futbolística. “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos”, soltó. Y agregó: “En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.

No es la primera vez que lo defenestra públicamente. Tiempo atrás, incluso luego de haberlo elogiado porque “todos en Paraguay adoran a Alfaro”, lo liquidó: “Habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol".

Chilavert Paraguay Alfaro
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