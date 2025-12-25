Pampas develó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Una nueva temporada del Súper Rugby Américas, el certamen continental más importante, está cada vez más cerca y se están ultimando detalles para que los fanáticos del deporte comiencen a vibrar nuevamente. Pampas, franquicia con base en Buenos Aires, con Juan Manuel Leguizamón como head coach por tercer año consecutivo (acompañado por Rodrigo Martínez, Sebastián Yavícoli y Sergio Carossio en la conducción) ya conoce a los 44 jugadores que conformarán el plantel que estará bajo sus órdenes el jueves 15 de enero en Casa Pumas para comenzar la pretemporada.

Juan Manuel Leguizamón se refirió a la temporada que se avecina y al plantel seleccionado para afrontarla: “Estamos con muchas ganas y con mucha energía para que sea un gran año de Pampas. Me motivó poder estar nuevamente al frente de este equipo para seguir vinculándome con los chicos y poder armar un grupo de laburo en el cual podamos fluir todos y disfrutar. Desde el staff hasta obviamente los jugadores”.

Además, agregó: “Dentro de los desafíos del próximo año, uno de ellos es la renovación. Es bueno ya que se dan oportunidades para los que vienen levantando la mano a lo largo del año y eso es parte del proceso. Acá venimos a buscar los mejores seis meses de nuestras vidas. Buscamos que cada jugador pueda hacer una experiencia que le marque el camino, independientemente del rugby. Que le sirva tanto en su carrera deportiva como también en lo que haya estudiado. Queremos ir a fondo en estos seis meses. Cada entrenamiento, partido, cada mate, reunión o charla”.

Asimismo, se refirió a cómo llegan los jugadores y qué busca en cada uno de ellos: “Los chicos llegan de sus clubes y de repente están en un seleccionado en el cual deberán estar al servicio del mismo. A veces les tocará jugar, en otros momentos no y en otras terminar los partidos. Buscaremos cohesionar este grupo de personas para que cuando les toque cumplir su rol lo hagan al mil por ciento”, cerró Leguizamón.

La edición 2026 del Súper Rugby Américas comenzará el viernes 20 de febrero con el duelo entre Dogos XV vs. Cobras Brasil Rugby. Por su parte, Pampas tendrá su presentación el sábado 21 de febrero ante Yacare XV, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Vale recordar que el sistema de competencia será de dos ruedas de todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a las semifinales, instancia que está programada para el viernes 12 de junio; mientras que la final se disputará el viernes 19 de junio.

El plantel de 44 jugadores de Pampas

-Forwards: Jeremmy Annand, Ramiro Berardi Calvo, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Bottazzini, Augusto Cabano Wall, Nicolás Cambiasso, Marcos Camerlinckx, Fabrizio Cebrón, Rodrigo Fernández Criado, Ezequiel Gómez Cofre, Tadeo Ledesma Arocena, Francisco Lusarreta, Matías Medrano, Lucas Moresco, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Tiziano Rocha, Faustino Santarelli, Francisco Sluga, Jerónimo Sorondo, Marcelo Toledo, Valentín Vicente Vidal, Nahuel Zunini

-Backs: Nahuel Clausen, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Ignacio Díaz, Bautista Farise, Ramón Fernández, Agustín Fraga, Santino García Mortola, Danilo Ghisolfi, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Felipe Ledesma, Ramiro Manzo, Lucas Marguery, Santiago Pernas, Valentino Reggiardo, Estanislao Renthel, Federico Serpa, Jerónimo Ulloa, Tobías Wade