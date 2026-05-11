Jeremías Monzón: la Justicia tratará el sobreseimiento de uno de los menores involucrados

La audiencia será este lunes a las 13.30. El adolescente imputado tenía 14 años cuando ocurrió el asesinato

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

Este lunes a las 13.30 se llevará adelante una audiencia clave en el marco de la causa por el brutal asesinato de Jeremías Monzón , ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. En tribunales se discutirá el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados , identificado como B.S.V., quien era menor de edad al momento del hecho y, por lo tanto, considerado no punible por la legislación vigente.

La audiencia se realizará en medio de un fuerte clima de tensión y dolor, ya que familiares y allegados de la víctima anunciaron movilizaciones en las inmediaciones del tribunal para reclamar justicia.

Según explicó Bruno Rugna, abogado de la familia de Jeremías, “no habrá debate, se lo va a sobreseer por una cuestión de edad”.

El letrado aclaró además que en este caso “no se aplica la nueva ley de imputabilidad porque no es retroactiva y aún no entró en vigencia; lo hará en septiembre”.

El otro menor acusado ya fue sobreseído

En la investigación judicial ya había sido sobreseído el otro adolescente señalado como participante del crimen, también por ser inimputable debido a su edad al momento del homicidio.

Mientras tanto, continúan detenidas dos mujeres vinculadas a la causa: una adolescente de 16 años, acusada como autora del hecho, y su madre, imputada como partícipe secundaria.

Ambas enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, una calificación cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Un crimen que conmocionó a Santa Fe

El asesinato de Jeremías Monzón generó una profunda conmoción en la ciudad de Santa Fe por la violencia del ataque y la participación de menores de edad. Desde entonces, familiares y amigos de la víctima vienen realizando distintas manifestaciones públicas para exigir justicia y reclamar cambios en el régimen penal juvenil.

• LEER MÁS: Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato