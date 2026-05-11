Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Jeremías Monzón: la Justicia tratará el sobreseimiento de uno de los menores involucrados

La audiencia será este lunes a las 13.30. El adolescente imputado tenía 14 años cuando ocurrió el asesinato

11 de mayo 2026 · 12:50hs
Jeremías Monzón

gentileza

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

Este lunes a las 13.30 se llevará adelante una audiencia clave en el marco de la causa por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. En tribunales se discutirá el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados, identificado como B.S.V., quien era menor de edad al momento del hecho y, por lo tanto, considerado no punible por la legislación vigente.

La audiencia se realizará en medio de un fuerte clima de tensión y dolor, ya que familiares y allegados de la víctima anunciaron movilizaciones en las inmediaciones del tribunal para reclamar justicia.

Según explicó Bruno Rugna, abogado de la familia de Jeremías, “no habrá debate, se lo va a sobreseer por una cuestión de edad”.

El letrado aclaró además que en este caso “no se aplica la nueva ley de imputabilidad porque no es retroactiva y aún no entró en vigencia; lo hará en septiembre”.

El otro menor acusado ya fue sobreseído

En la investigación judicial ya había sido sobreseído el otro adolescente señalado como participante del crimen, también por ser inimputable debido a su edad al momento del homicidio.

Mientras tanto, continúan detenidas dos mujeres vinculadas a la causa: una adolescente de 16 años, acusada como autora del hecho, y su madre, imputada como partícipe secundaria.

Ambas enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, una calificación cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Un crimen que conmocionó a Santa Fe

El asesinato de Jeremías Monzón generó una profunda conmoción en la ciudad de Santa Fe por la violencia del ataque y la participación de menores de edad. Desde entonces, familiares y amigos de la víctima vienen realizando distintas manifestaciones públicas para exigir justicia y reclamar cambios en el régimen penal juvenil.

• LEER MÁS: Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Jeremías Monzón audiencia menor
Noticias relacionadas
Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

Caso Jeremías Monzón: debaten este miércoles el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados

Absolvieron al empresario gastronómico Nicolás D.G. en la causa por presunto abuso sexual

El alivio de la familia del empresario gastronómico absuelto tras ser denunciado por abuso sexual infantil: "Nos arrasaron la vida"

absolvieron al empresario gastronomico santafesino acusado de abuso sexual infantil

Absolvieron al empresario gastronómico santafesino acusado de abuso sexual infantil

Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

Caso Ian Cabrera: la Justicia revisará la prisión preventiva del adolescente acusado de complicidad

Lo último

Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

Último Momento
Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

Lago, el goleador silencioso que maximiza la ilusión de Colón

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

Milei festejó la baja del Riesgo País y lanzó: Todo marcha de acuerdo al plan

Milei festejó la baja del Riesgo País y lanzó: "Todo marcha de acuerdo al plan"

Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

Ovación
Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

Las fortalezas y debilidades de un Colón que está donde debe estar

Las fortalezas y debilidades de un Colón que está donde debe estar

Unión, de entrar por la ventana, a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

El Brigadier López, el gran aliado de Colón en su pelea por el ascenso

El Brigadier López, el gran aliado de Colón en su pelea por el ascenso

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe