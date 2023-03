Pampas, Dogos y Peñarol ganaron en el Súper Rugby Américas

Enseguida después, Peñarol Rugby estiró su invicto a cinco partidos al derrotar en un partido con seis tries, un try penal y seis tarjetas amarillas a un combativo Selknam, cerrándose la jornada con American Raptors obteniendo su primer punto bonus en el torneo en la derrota ante Dogos XV.

En la fría noche de Glendale, ciudad satélite de Denver que así recibía su primer encuentro del torneo, Dogos XV comenzó con gran solidez, imponiéndose rápidamente 24-0 con dos tries de maul del muy buen hooker Boris Wenger más otro del apertura Juan Baronio, imponiéndose 24-0 al promediar el primer tiempo que terminaría con el anfitrión American Raptors golpeando por duplicado, gracias a un try penal y una conquista de Tommy Clark.

Si bien Dogos XV volvió a apoyar gracias al try del centro Leonardo Gea Salim, con el empuje de su público, Raptors no se entregó y siguió luchando, llegando al try el argentino Diego Fortuny y el uruguayo Diego Magno. No fue suficiente para revertir un encuentro que lo tenía condenado a ser el perdedor pero que al menos le ofreció la satisfacción de sumar el primer punto bonus del torneo.

Pampas llegó tres veces al try – las primeras dos en los cinco minutos iniciales. Iñaki Delguy, tras gran trabajo de Joaquín de la Vega Mendía, y el octavo ‘Coco’ Ruiz apoyaron primero y el centro Manuel Alfaro lo hizo al minuto 29. De la Vega Mendía logró dos conversiones y un penal para ponerse 22-0, resultado con el que parecía se cerraría la primera etapa. El tardío try del pilar Facundo Pomponio modificó el tanteado a 22-5. Así finalizó el partido al no producirse puntos en el complemento.

En La Pintana, Peñarol Rugby ejercitó su paciencia para quedarse con un difícil triunfo que además mantiene al equipo como el único invicto. El celebrado try del centro Tomás Inciarte le negó el punto bonus defensivo al anfitrión Selknam por perder por siete o menos puntos

Peñarol Rugby comenzó perdiendo y se mantuvo así hasta el minuto 58 cuando Lucas Bianchi apoyó el tercer try del ‘Carbonero.” El cuarto, el del bonus, fue un try penal en el minuto 69, completándose los 21 puntos sin respuesta sobre el final con el try de Inciarte. La última fecha de la clasificación se jugará entre el 29 de este mes y el 2 de abril: Pampas-Peñarol, Yacaré XV-Selknam y American Raptors-Cobras XV.