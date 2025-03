Pampas revalidó el invicto y superó a Yacaré en el CASI

Sólo un triunfo para Pampas en San Isidro

Pampas comenzó el partido golpeando primero a los 5 minutos con un try de Ignacio Bottazzini, el primero del hooker desde que forma parte de la franquicia. Tras un impasse marcado por la pérdida de la pelota y las imprecisiones, los locales volvieron a dominar y a los 23 minutos ampliaron la diferencia con un try de Joaquín Moro, convertido por Francisco Quinn.

El juego entró en una fase de mayor rigor físico, donde Joaquín Lamas terminó viendo la tarjeta roja a los 33 minutos por una falta ante Manuel Bernstein, capitán de Pampas. Aprovechando la ventaja numérica, los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón redoblaron la presión sobre el rival y sumaron nuevamente con un try de Alfonso Latorre, seguido de la conversión de Francisco Quinn. De esta manera, cerraron un sólido primer tiempo con una ventaja de 19 a 0.

Pampas 2.jpg Jerónimo Solveyra escapa del santafesino Juan Cruz Strada, medio scrum de Yacaré XV.

En el complemento, el conjunto local entró concentrado y tuvo dos claras oportunidades de marcar try que fueron anuladas tras la revisión del TMO. A partir de entonces, el partido entró en un terreno donde los errores de ambos lados impidieron la concreción de nuevas anotaciones, y donde lo más destacado fue una tarjeta amarilla recibida a los 62 minutos por Facundo Paiva de Yacaré, y el debut oficial del bahiense Francisco Lusarreta por el lado de Pampas. A pesar de tener uno menos en cancha, Yacaré no aflojó y logró su primer try de la mano de Valentino Dicapua, posteriormente convertido por el mismo. El equipo guaraní siguió presionando hasta el final, pero su empuje no logró torcer el resultado del partido que culminó 19 a 7 a favor de Pampas.

De esta manera, La Catedral del Rugby argentino se transformó una vez más en el escenario donde el deporte y el entretenimiento se combinaron en una jornada única. Además de disfrutar del mejor rugby del continente, los hinchas también pudieron vivir una experiencia única desde el Fan Fest con food trucks para todos los gustos, el UAR Store, y un espacio con juegos inflables para los más chicos.

Síntesis:

Pampas 19- Yacaré XV 7

Pampas: Matthias Medrano, Ignatius Bottazzini y Thomas Rapetti; Leo Mazzini y Franco Carrera; Manuel Bernstein (capitán), Juan Cruz Pérez Raquel y Joaquín Moro; Matthew Albanese y Jerome Solveyra; Alfonso Latorre, Juan Pablo Castro, Bruno Heit, James Pernas y Francisco Quinn. Entrenador: John Manuel Leguizamon. Luego entraron: Ramiro Gurovich, Francisco Lusarreta, Javier Corvalán, Federico Lavanini, Nicolás D Amorim, Eliseo Morales, Estanislao Renthel y Justo Piccardo.

Yacaré XV: Mariano Muntaner, Axel Zapata y Rolando Portillo; Mariano Garcete (c); Ariel Núñez, Philip Doors y Santiago Ruiz; Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby); Juan González, Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Arthur López y Julián Quetglas. Entrenador: Richard Lefort. Luego entraron: Jordi Tobías Chávez, César Pérez Gauto, Enzo Bordón, Juan José Heisecke Schauman, Ramiro Parada, Gonzalo Bareiro, Valentino Dicapua y Facundo Paiva.

Primer tiempo: 5m, try de Ignacio Bottazzini (P); 23m, try de Joaquín Moro con conversión de Francisco Quinn (P); 35m, try de Alfonso Latorre con conversión de Francisco Quinn (P).

Incidencias: 33m, tarjeta roja a Joaquín Lamas (Y);

Segundo tiempo: 70m, try de Valentino Dicapua convertido por él mismo.

Incidencias: 62m, amarilla a Facundo Paiva (Y);

Referee: Francisco González (Uruguay)

Cancha: Club Atlético San Isidro