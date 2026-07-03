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La AFA confirmó que aplicará en el fútbol argentino las nuevas reglas que se implementaron en el Mundial

La AFA confirmó que aplicará en el fútbol argentino a partir de la temporada 2026/2027 las nuevas reglas que se implementaron en el Mundial 2026

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 19:55hs
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La AFA confirmó que aplicará en el fútbol argentino las nuevas reglas que se implementaron en el Mundial

La AFA oficializó este viernes que aplicará en el fútbol argentino a partir de la temporada 2026/2027 las nuevas reglas que se implementaron en el Mundial 2026 y que fueron aprobadas por la International Football Association Board (IFAB).

La implementación será progresiva desde el comienzo de la temporada 2026/27 y alcanzará a todas las categorías del fútbol argentino.

Uno de las modificaciones más importantes apunta a reducir las pérdidas de tiempo. Los saques laterales y los saques de arco deberán ejecutarse dentro de los cinco segundos posteriores a que el árbitro inicie la cuenta regresiva. Si un jugador demora un lateral, la posesión pasará automáticamente al rival, mientras que si la infracción ocurre en un saque de arco el equipo contrario será beneficiado con un tiro de esquina.

La norma también afectará el procedimiento de los cambios en los equipos. Desde el momento en que el árbitro autorice el cambio, el jugador reemplazado tendrá diez segundos para abandonar la cancha. En caso de exceder ese tiempo, su reemplazante deberá transcurrir un minuto de juego para luego poder ingresar hasta la siguiente interrupción del partido.

Además también las normas incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones, amplían algunos supuestos de revisión del VAR -como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos- e incorporan otras modificaciones reglamentarias, entre ellas el uso de accesorios cubiertos que no representen un peligro y la posibilidad de aplicar la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Se aplicará la "ley Prestianni" en el fútbol argentino

Por último, el IFAB resolvió avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, entre ellas que los jugadores se tapen la boca al discutir con un rival, una disposición que popularmente comenzó a conocerse como la "ley Prestianni". Esto surgió tras la sanción que recibió el argentino acusado de haber discriminado a Vinicius en medio del partido entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League,

AFA futbol argentino Mundial
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