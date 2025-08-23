Pase de factura: Russo borró a Kevin Zenón en Boca

Uno Santa Fe | Ovación | Boca

23 de agosto 2025 · 15:39hs
Boca Juniors confirmó a los 24 futbolistas convocados para el duelo frente a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

La ausencia más destacada es la de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido. Mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos, quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido anterior son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco estarán contra Banfield.

Por cuestiones físicas, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior.

Por último, Russo mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco de Boca Juniors, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

En cuanto al resto del plantel, se destacan las convocatorias de los habituales titulares, quienes buscarán mantener el ritmo del equipo tras los últimos resultados. La lista refleja la intención de Russo de combinar experiencia y juventud, asegurando variantes tanto en defensa como en ofensiva para afrontar el compromiso ante Banfield con un equipo competitivo y equilibrado.

La lista de convocados para el partido con Banfield

Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García; Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Frank Fabra, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco, Lucas Janson, Alan Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani.

El probable 11 de Russo para el duelo frente al “Taladro”

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia,Alan Aguirre,Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

