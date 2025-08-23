El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibió a Chacarita Juniors con el estreno de Ezequiel Medrán como entrenador. Si bien mejoró su imagen, apenas logró una igualdad en Santa Fe

23 de agosto 2025 · 19:45hs
Colón volvió a competir en el Brigadier López y empató 1-1 a frente a Chacarita Juniors, en un cotejo válido por la Fecha 28 de Primera Nacional.

El DT apostó a poner en campo a varios jugadores que tenían poco protagonismo en los últimos cotejos. Algunos respondieron, y otros aún siguen en deuda.

-Tomás Giménez (4): la visita llegó poco pero dio toda la sensación de una gran responsabilidad en el tiro libre de Figueroa.

-Gonzalo Bettini (5): le puso garra, pero sigue transitando una temporada muy baja en relación a la anterior.

-Gonzalo Soto (5): alternó malas con buenas, no es un zaguero rápido pero es lo que tiene a mano el actual DT.

-Guillermo Ortiz (5): otro de los defensores de Colón mostró varias dudas en los centros cruzados.

-Facundo Castet (5): fue una de las salidas del equipo en el primer tiempo, en la segunda mitad estuvo más contenido.

-Federico Jourdan (5): contó con un par de chances para marcar pero no tuvo esa eficacia de partidos anteriores.

-Nicolás Talpone (6): fue uno de sus mejores partidos en esta temporada. Corrió, metió y se animó a patear seguido al arco rival.

-Oscar Garrido (5): de mayor a menor, venía con poca continuidad, intentó luchar los minutos que estuvo en cancha.

-Ignacio Lago (8): la figura de Colón, recuperando el nivel que se le vio antes de la lesión. Gran remate para el gol rojinegro.

-José Barreto (6): lo mejor del exSan Telmo desde que llegó al barrio Centenario. Salió reemplazado por Gigliotti.

-Facundo Castro (5): el delantero que marcó un gol en su estreno hizo el trabajo sucio pero está peleado con el arco.

-Luis Rodríguez (5): el DT le dio pocos minutos, casi que no entró en sintonía en esos minutos de mucho nerviosismo.

-Emmanuel Gigliotti (-): pocos minutos en el campo y sin tener alguna situación clara.

-Facundo Taborda (-): el Grillo intentó ponerle velocidad al ataque con un equipo que buscaba el triunfo con mucha fuerza pero sin ideas.

