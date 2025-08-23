Colón mejoró su imagen pero no le alcanzó para derrotar a Chacarita

Colón igualó 1-1 ante Chacarita en el partido que marcó el estreno de Ezequiel Medrán como DT. Ignacio Lago y Víctor Figueroa marcaron los tantos

Arranque interesante con ambos buscando presionar y salir rápido, pensando en el arco rival. La falta de precisión fue lo que marcó ese comienzo, pues Avellaneda y Giménez no tuvieron trabajo.

Después de un córner en contra, fue Lago el que armó una corrida notable y de derecha, a los 9' remató y se fue muy cerca del palo derecho. El equipo de Medrán lucía con mayor decisión, acorralando de a poco al elenco de San Martín.

Colón Chaca Lago

La primera alegría llegaría precisamente desde el pie zurdo de un Ignacio Lago que aprovechó una asistencia para probar y dejar sin chances a un Avellaneda que no pudo llegar. Iban 19' de la primera mitad y era más que merecido la diferencia para los de Medrán.

Lejos de retroceder, a los 24' Barreto tuvo el segundo pero le faltó reacción. Chacarita quedó herido pero sin ideas para comprometer a Giménez. Lo intentó Jourdan desde muy lejos. El Sabalero iba al frente por otra alegría.

En 30', después de una corrida de Barreto, llegó un tiro libre que no pudo aprovechar el elenco de Medrán, que definitivamente acorralaba a su adversario en el Cementerio de Elefantes. Cuando se cumplían 32' la visita ensayó su primera llegada pero sin consecuencias para el Sabalero.

Los fantasmas llegaron a los 37', con una duda de Giménez, tras una pifia de Castet que Bettini la tiró al córner para evitar el empate. Los de San Martín tuvieron el gol pero un cabezazo de Quiroga encontró bien parado al golero rojinegro. De esa manera se diluyó un interesante primer tiempo para los de Medrán.

Talpone Chacarita

Un error de Giménez que le costó caro

El Vasco Azconzábal metió tres cambios y cambió el esquema táctico para buscar la igualdad. Pero Colón con Lago endemoniado, los anfitriones pugnaban por estirar la diferencia.

Con la pelota parada, el Tricolor avisó a los 8', más allá de una posición adelantada. Era lo que Medrán le pedía a sus pupilos. Lago era siempre el que se animaba y con un remate a los 9' encontró bien ubicado a Avellaneda.

Talpone obligó al golero visitante a tirarla al córner. Colón volvía a imponer condiciones pero la diferencia era corta. Castro lo tuvo pero sin precisión. En 18' un zurdazo de Quiroga obligó a Giménez a mandarla al córner.

Medrán mandó a la cancha a Pulga Rodríguez por Lago para jugar los últimos minutos. A Chaca le quedó un tiro libre generado por Figueroa al borde del área grande. El veterano le pegó con mucha precisión para establecer el 1 a 1 en Santa Fe, con complicidad de Giménez.

Colón está claro que sintió el impacto, la gente le hizo sentir al equipo ese nerviosismo y esos últimos minutos fueron de mucha tensión. Ingresaron Gigliotti y Taborda, y los santafesinos fueron con más fuerza que ideas. Chacarita terminó con nueve y valoró un empate que le permite seguir entre los clasificados al Reducido.

Síntesis del partido

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortiz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael Jaime y Santiago Apa. DT: Juan Azconzábal.

Goles: PT 19' Ignacio Lago (C); ST 25' Víctor Figueroa (Ch)

Cambios: ST 0' Nicolás Chaves, Hernán Rivero y Federico Bravo x Tomás Migliore, Antonio Napolitano y Misael Jaime (Ch); 14' Maximiliano Meléndez x Leandro Ciccolini (Ch); 18' Luis Rodríguez x Ignacio Lago (C); 32' Federico Andueza x Santiago Apa (Ch) y Emmanuel Gigliotti x José Barreto (C) y 37' Facundo Taborda x Oscar Garrido (C).

Amarillas: Barreto, Talpone, Gigliotti (C); Ortiz, Migliore, Recalde, Bravo (Ch)

Expulsados: ST 29' Gonzalo Errecalde (Ch) y 48' Tomás Ortiz (Ch)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.