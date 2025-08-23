Quedó diagramado el fixture del Clausura de Primera B liguista

La Secretaría de Torneos dio a conocer el fixture de torneo Clausura de la Segunda División de la Liga Santafesina, el cual está dividido en zona Campeonato y Repechaje

El 6 de septiembre comenzará el Clausura de Primera B.

La Liga Santafesina de Fútbol confirmó que el Torneo Clausura de Primera B comienza el 6 de septiembre venidero. Los 10 participantes de la Zona Campeonato son los mejores ubicados del Apertura, mientras que los diez elencos de la Zona Repechaje formaron parte de los de abajo.

El campeón del Apertura, Las Flores II, clasificó a la final por el primer ascenso ante el campeón del Clausura. En caso de que vuelva a campeonar, el conjunto Naranja asciende directamente. Los 6 primeros de la Zona Campeonato, y los dos mejores de la Repechaje, clasifican a un octogonal. El ganador del octogonal juega la final contra Las Flores por el primer ascenso.

El segundo ascenso se define entre el perdedor de la primera final, y el mejor ubicado de la tabla general, en caso de ser el mismo equipo, se juega contra el segundo de la tabla general.

- Zona Campeonato: Las Flores, Santa Fe, Nuevo Horizonte, Deportivo Santa Rosa, Belgrano, Banco Provincial, San Cristóbal, Floresta, El Cadi y Defensores de Alto Verde

- Zona Repechaje: Atenas, Los Canarios, El Pozo, Los Juveniles, Loyola, Los Piratitas, Deportivo Agua, Atlético Arroyo Leyes, Don Salvador y Defensores de Peñaloza.

Algunas consideraciones del Clausura de la B

- Los primeros seis equipos de la Zona Campeonato junto con los dos primeros de la Zona Repechaje jugarán el octogonal final.

- Octogonal final: Se ubican del 1 al 8 de acuerdo a las posiciones en la cual terminaron sus respectivas zonas, teniendo en cuenta que los equipos de la Zona Repechaje tendrán el número 7, el primero, y el número ocho el segundo.

- Se disputa un sólo partido siendo local el mejor ubicado en el torneo Clausura sin tener alguna otra ventaja, en caso de haber empate en los 90 minutos se definirá por tiros desde el punto del penal.

- Concluidos los cuartos de final, las semifinales se disputarán de la misma manera enfrentándose el mejor ganador contra el peor ganador de acuerdo al posicionamiento del Torneo Clausura y enfrentándose los dos restante.

- Concluidas las semifinales, la final del octogonal se disputarán en cancha neutral un solo partido y en caso de empate se definirá por tiros desde el punto del penal.

Liga 3 Habrá 10 equipos jugando la Zona Campeonato, y otros 10 en la Zona Repechaje.

Fixture del Torneo Clausura de Primera B

Así se jugarán la Zona Campeonato y la Zona Repechaje:

Torneo Clausura Primera B

-Zona de Campeonato:

Fecha 1: Defensores de Alto Verde vs. El Cadi, Las Flores II vs. Floresta, Santa Fe vs. San Cristóbal, Nuevo Horizonte vs. Banco Provincial, Deportivo Santa Rosa vs. Belgrano.

Fecha 2: Deportivo Santa Rosa vs. Defensores de Alto Verde, Belgrano vs. Nuevo Horizonte, Banco Provincial vs. Santa Fe, San Cristóbal vs. Las Flores II, Floresta vs. El Cadi.

Fecha 3: Defensores de Alto Verde vs. Floresta, El Cadi vs. San Cristóbal, Las Flores II vs. Banco Provincial, Santa Fe vs. Belgrano, Nuevo Horizonte vs. Deportivo Santa Rosa.

Fecha 4: Nuevo Horizonte vs. Defensores de Alto Verde, Deportivo Santa Rosa vs. Santa Fe, Belgrano vs. Las Flores II, Banco Provincial vs. El Cadi, San Cristóbal vs. Floresta.

Fecha 5: Defensores de Alto Verde vs. San Cristóbal, Floresta vs. Banco Provincial, El Cadi vs. Belgrano, Las Flores II vs. Deportivo Santa Rosa, Santa Fe vs. Nuevo Horizonte.

Fecha 6: Santa Fe vs. Defensores de Alto Verde, Nuevo Horizonte vs. Las Flores II, Deportivo Santa Rosa vs. El Cadi, Belgrano vs. Floresta, Banco Provincial vs. San Cristóbal.

Fecha 7: Defensores de Alto Verde vs. Banco Provincial, San Cristóbal vs. Belgrano, Floresta vs. Deportivo Santa Rosa, El Cadi vs. Nuevo Horizonte, Las Flores II vs. Santa Fe.

Fecha 8: Las Flores II vs. Defensores de Alto Verde, Santa Fe vs. El Cadi, Nuevo Horizonte vs. Floresta, Belgrano vs. Banco Provincial, Deportivo Santa Rosa vs. San Cristóbal.

Fecha 9: Belgrano vs. Defensores de Alto Verde, Banco Provincial vs. Deportivo Santa Rosa, San Cristóbal vs. Nuevo Horizonte, Floresta vs. Santa Fe, El Cadi vs. Las Flores II.

- Zona Repechaje:

Fecha 1: Defensores de Peñaloza vs. Don Salvador, Atenas vs. Atlético Arroyo Leyes, Los Canarios vs. Deportivo Agua, El Pozo vs. Los Piratitas, Los Juveniles vs. Loyola.

Fecha 2: Los Juveniles vs. Defensores de Peñaloza, Loyola vs. El Pozo, Los Piratitas vs. Los Canarios, Deportivo Agua vs. Atenas, Atlético Arroyo Leyes vs. Don Salvador.

Fecha 3: Defensores de Peñaloza vs. Atlético Arroyo Leyes, Don Salvador vs. Deportivo Agua, Atenas vs. Los Piratitas, Los Canarios vs. Loyola, El Pozo vs. Los Juveniles.

Fecha 4: El Pozo vs. Defensores de Peñaloza, Los Juveniles vs. Los Canarios, Loyola vs. Atenas, Los Piratitas vs. Don Salvador, Deportivo Agua vs. Atlético Arroyo Leyes.

Fecha 5: Defensores de Peñaloza vs. Deportivo Agua, Atlético Arroyo Leyes vs. Los Piratitas, Don Salvador vs. Loyola, Atenas vs. Los Juveniles, Los Canarios vs. El Pozo.

Fecha 6: Los Canarios vs. Defensores de Peñaloza, El Pozo vs. Atenas, Los Juveniles vs. Don Salvador, Loyola vs. Atlético Arroyo Leyes, Los Piratitas vs. Deportivo Agua.

Fecha 7: Defensores de Peñaloza vs. Los Piratitas, Deportivo Agua vs. Loyola, Atlético Arroyo Leyes vs. Los Juveniles, Don Salvador vs. El Pozo, Atenas vs. Los Canarios.

Fecha 8: Atenas vs. Defensores de Peñaloza, Los Canarios vs. Don Salvador, El Pozo vs. Atlético Arroyo Leyes, Loyola vs. Los Piratitas, Los Juveniles vs. Deportivo Agua.

Fecha 9: Loyola vs. Defensores de Peñaloza, Los Piratitas vs. Los Juveniles, Deportivo Agua vs. El Pozo, Atlético Arroyo Leyes vs. Los Canarios, Don Salvador vs. Atenas.