Patricio López destacó la intensa competencia que hubo en el hockey local

Tras dos años de competencia acotada por la pandemia, la actividad en el hockey local regresó con todo . No solamente a nivel clubes sino también a los seleccionados. Los torneos se desarrollaron con notable éxito, y los equipos pudieron plasmar en la cancha todo lo que ha sido una temporada más que exigente. En el segundo año de su cuarto mandato como presidente, Patricio López destacó la intensa competencia de esta temporada, y la determinación, para el año que viene de trabajar muy duro y sancionar las inconductas dentro y fuera de la cancha.

Fue una temporada intensa con la disputa de las competencias locales y regionales, la disputa de la Copa Santa Fe, sumado a las Mamis Hockey, Segunda División y Promocional. Adelantó que el año que viene se jugará de otra manera el Dos Orillas ya que hay muchos torneos a nivel confederativo. Destacó que Santa Fe será sede del Nacional de Mamis Hockey, el Regional B, que jugarán Banco Provincial y Alma Juniors, y también del Campeonato Argentino Sub 19 Ascenso A y B.

"El balance de la presente temporada creo que es muy bueno, tuvimos una competencia tremenda, tanto desde el lado femenino como del masculino, completando lo que es el Dos Orillas, y por otro lado, el torneo local, y el caso de los caballeros que se sumaron al torneo con Rosario y con Córdoba" comenzó señalando el doctor Patricio López.

image.png El también vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey, aseguró que sancionarán las inconductas dentro y fuera de la cancha.

El presidente de la Asociación Santafesina de Hockey sostuvo que "te diría que sumado a todo lo que fueron las ligas regionales, nacionales y competencias para seleccionados, hemos completado un año calendario de intensa competencia. Sobre todo se recuperó mucho el juego, post pandemia era una asignatura que teníamos como pendiente, y por suerte se pudo conseguir. Se volvió con mucho, pero eso generaba una duda, de cómo iba a ser tomado por los jugadores y las jugadoras, después de tanto tiempo parados".

Agregó que "los clubes respondieron de muy buena manera, trabajaron al ciento por ciento, que fue gracias al trabajo que ellos hicieron. Eso nos permitió llevar adelante una competencia durante todo el año que fue fantástica, y ya nos estamos preparando para lo que será la temporada venidera, que lógicamente será de la misma manera, en cuanto a la intensidad en las competencias".

Una temporada con muchas competencias nacionales

Un dato no menor es que la ASH sigue estando entre las elegidas para ser sede de importantes competencias nacionales y regionales. Sobre esto, Pato López le dijo a UNO Santa Fe que "es una satisfacción muy grande, obviamente que esas designaciones son un poco itinerantes, les va tocando a todas las provincias, no es que siempre nosotros vamos a ser sedes de estas competencias. El año que viene nos va a tocar el Nacional Sub 19 de damas, así que también será la presencia de un torneo lindo e importante, donde las chicas van a poder demostrar en qué nivel están".

"Los seleccionados nuestros han tenido mucha competencia, y buenos resultados, así que eso es otro motivo de orgullo, y nos deja tranquilos por lo que nos espera para el año que viene. Lo tomamos con total tranquilidad por el hecho de que vimos que los resultados de este año fueron muy buenos, y significa lo bien que se ha trabajado en ese aspecto" resaltó el máximo dirigente del hockey local.

image.png El máximo dirigente del hockey local confirmó que Santa Fe será sede del Nacional Sub 19, y de una competencia de Mamis Hockey.

En el ámbito de la ASH hay dos instituciones que están trabajando en la construcción de dos canchas de hockey sintético. En relación a esto indicó que "tenemos la construcción de las canchas de Universitario, de La Salle y la de Atlético Franck, que está muy avanzada, y próximamente estará terminada. Para nosotros es un espaldarazo tremendo, tener tres canchas más durante el año próximo es muy bueno. No solamente le va a permitir el desarrollo a cada uno de esos clubes, sino que también a nosotros también para poder disponer y diagramar la fixturación de los torneos".

El vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey manifestó que "un tema que estamos abordando, por eso mantuvimos reuniones con los árbitros, es la indisciplina en general y el comportamiento de todos. Tuvimos un año que fue muy complejo con respecto a las expulsiones, tanto a jugadores y entrenadores, como también al público. El año que viene nos vamos a poner más estrictos, para que los clubes colaboren, e interpreten que el padre, el jugador, el dirigente, o miembro de cualquier cosa o de otra disciplina deportiva, tiene que ir a alentar y ser respetuoso no solamente con los árbitros sino con sus jugadoras y las del otro equipo. En ese sentido vamos a ser duros, en el sentido de suspender canchas, que no es otra cosa que tomar el toro por las astas, porque es algo que vimos este año y nos gustó para nada".