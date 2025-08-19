Uno Santa Fe | Ovación | Paulo Dybala

Paulo Dybala volvió a ponerle freno al interés de Boca

Boca quiere tentar, más aún con Paredes en su plantel, a un Paulo Dybala que no renovó con Roma, aunque por ahora prefiere seguir en Italia

19 de agosto 2025 · 16:54hs
Paulo Dybala volvió a ponerle freno al interés de Boca

Paulo Dybala está, desde hace varios meses, en la cabeza de todos los hinchas de Boca. Desde que se concretara la llegada de su amigo Leandro Paredes, la gente del Xeneize sueña con traer a la Joya.

Su ex compañero en Roma, club en el que todavía no renovó su contrato, siempre intenta convencerlo de venir a jugar con él con la camiseta azul y oro: "Me encantaría que juegue en Boca por la clase de jugador y de persona que es, porque sé que para él también sería un sueño, pero obviamente no me meto en las decisiones de los demás, cada uno tiene su carrera, su vida. Si le tocara venir, bienvenido sea".

Su mujer Oriana Sabatini fue consultada sobre la eventual llegada de Dybala a Boca y respondió respecto de su rol en la decisión: "No depende de mí; primero tienen que llamarlo".

La particular respuesta de Dybala

Los rumores crecieron luego de la información que trascendió en Italia de su no renovación de contrato, pero a las pocas horas el propio jugador salió a aclarar los tantos.

En diálogo con Olga, recibió un centro por parte de Homero Pettinato: "Está de moda venir a Boca, es lindo...". Dybala, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022, fue contundente: "No, no, tengo contrato acá: por ahora voy a comer asado en Roma".

