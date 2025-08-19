Uno Santa Fe | Unión | Unión

El DT de Unión fue claro: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Leonardo Madelón, más allá de hablar de Unión, también se refirió de una forma muy particular a Colón. También opinó sobre el caso Jerónimo Dómina.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 08:33hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

En medio del buen presente de Unión, tras la goleada en Córdoba ante Instituto, Leonardo Madelón también se tomó un tiempo para hablar de la realidad de Colón, en diálogo con DSports (FM 103.1).

El entrenador tatengue evitó profundizar demasiado, pero dejó un mensaje que invita a la reflexión: “No es bueno lo que está viviendo Colón. No es bueno para el fútbol de la ciudad”.

La particular visión de Madelón sobre el momento de Colón

El DT explicó que la competencia entre clásicos siempre eleva la vara: “Si mi vecino arregla la casa y la deja mejor, a mí me obliga a mejorar la mía. Eso pasa en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en La Plata… y también en Santa Fe. Cuando el rival crece, uno quiere crecer”.

Colón.jpg

Madelón, que conoce como pocos la idiosincrasia tatengue, remarcó que desea lo mejor para Unión, pero sin alegrarse de la crisis ajena: “Yo quiero que Unión esté bien y que Colón esté un poco más abajo, claro, pero no es bueno que se derrumbe la competencia. Eso no le sirve al fútbol santafesino”.

En plena entrevista, el técnico aprovechó además para marcar diferencias con la coyuntura sabalera: Unión atraviesa un proceso de reconstrucción, con resultados positivos y una idea clara de juego. Colón, en cambio, busca respuestas en medio de un contexto político e institucional complejo.

Madelón y la situación de Jerónimo Dómina

La situación de Jerónimo Dómina sigue siendo un tema delicado en Unión. El juvenil delantero continúa trabajando apartado del plantel profesional, tras el cruce público con el presidente Luis Spahn sobre su futuro contractual.

Jerónimo Dómina

El vínculo de Dómina con el club finaliza el próximo 31 de diciembre, y si no hay un giro en las negociaciones, quedará con el pase en su poder. La postura del jugador y su representante de no aceptar las condiciones ofrecidas generó un conflicto que todavía no encuentra resolución.

Madelón, al ser consultado, lamentó la situación: “Con Dómina tengo muy buena relación, pero es un tema de dirigencia. Es una pena, porque uno quiere que los chicos jueguen y se concentren en lo deportivo. Pero cuando no hay acuerdo, se convierte en un conflicto difícil”.

