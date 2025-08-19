Garnacho descartó una oferta de Bayern Múnich y quiere seguir en Inglaterra

Alejandro Garnacho, marginado de Manchester United prefirió no irse a Alemania y pretende jugar en otro elenco de la Premier League

El delantero hispano argentino del Manchester United de Inglaterra, Alejandro Garnacho, rechazó una oferta del Bayern Múnich de Alemania y le expresó a la dirigencia su deseo de jugar en el Chelsea , actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.

El 21 de mayo pasado, el Manchester United cayó por 1-0 en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham , partido donde Garnacho jugó solamente los últimos 20 minutos y, tras ello, explotó al asegurar que “fue una mierda, no le ganamos a nadie”.

Por esto, el entrenador portugués Rubén Amorim lo marginó del plantel y el jugador empezó a buscar un nuevo destino, siendo el Chelsea quién apareció en el horizonte para quedarse con los servicios del delantero de 21 años. Garnacho tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia.

Prefiere quedarse sin jugar en Inglaterra

En medio de este acuerdo, el Bayern Múnich presentó una oferta por el campeón de América en 2024 pero el propio delantero desestimó el ofrecimiento ya que le expresó a los dirigentes del Manchester United que “me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.