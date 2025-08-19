Uno Santa Fe | Ovación | CUST

Liga Federal U15: CUST juega la cuarta ronda en Concepción del Uruguay

CUST viajará el fin de semana a Concepción del Uruguay para disputar la instancia Interconferencias de la Liga Federal U15 de Básquet

19 de agosto 2025 · 17:08hs
Liga Federal U15: CUST juega la cuarta ronda en Concepción del Uruguay

Las chicas de CUST viajarán a Concepción del Uruguay para ser parte de la etapa Interconferencias de la Liga Federal Femenina U15.

Del cuadrangular que se llevará adelante entre sábado 23 y domingo 24 de agosto pasarán dos a la próxima ronda.

LEER MÁS: Liga Federal U17: Gimnasia va a Bahía Blanca a buscar su pasaje al cuadrangular final

LIGA FEMENINA U15 - CUADRANGULAR B - INTERCONFERENCIA

En el Julio César Paccagnella (Concepción del Uruguay)

Sábado 23 de agosto

17.00 Municipalidad Luján de Cuyo vs. Sportivo Bolívar (Carlos Paz)

19.00 Tomás de Rocamora vs. CUST

Domingo 24 de agosto

10.00 Municipalidad Luján de Cuyo vs. CUST

12.00 Tomás de Rocamora vs. Sportivo Bolívar

18.00 CUST vs. Sportivo Bolívar

20.00 Tomás de Rocamora vs. Municipalidad Luján de Cuyo

CUST Concepción del Uruguay Liga Federal
