Liga Federal U15: CUST juega la cuarta ronda en Concepción del Uruguay
CUST viajará el fin de semana a Concepción del Uruguay para disputar la instancia Interconferencias de la Liga Federal U15 de Básquet
19 de agosto 2025 · 17:08hs
Del cuadrangular que se llevará adelante entre sábado 23 y domingo 24 de agosto pasarán dos a la próxima ronda.
LIGA FEMENINA U15 - CUADRANGULAR B - INTERCONFERENCIA
En el Julio César Paccagnella (Concepción del Uruguay)
Sábado 23 de agosto
17.00 Municipalidad Luján de Cuyo vs. Sportivo Bolívar (Carlos Paz)
19.00 Tomás de Rocamora vs. CUST
Domingo 24 de agosto
10.00 Municipalidad Luján de Cuyo vs. CUST
12.00 Tomás de Rocamora vs. Sportivo Bolívar
18.00 CUST vs. Sportivo Bolívar
20.00 Tomás de Rocamora vs. Municipalidad Luján de Cuyo