Pedro Giardini, un segunda línea inolvidable

El exsegunda línea del plantel superior de El Quillá contó que "extraño mucho el rugby sobre todo lo que me gustó mucho fue la experiencia que tuve después de que me retiré con los chicos de 8, 9 y 10 años que es lo más lindo. Porque se adaptan a todo lo que uno les dice como entrenador. Y lo tenés que hacer como juego, como ahora realmente se hace y no con obligaciones. Antes que pase este tema de la pandemia e ido a ver algunos partidos del CRAI, y también a Querandí porque estuvo un amigo como Quique Müller como presidente".

"El rugby para mi significó todo, fundamentalmente en el haber cosechado y conservado amigos. Tengo los compañeros y amigos de El Quillá en una peña, y los jugadores del Jockey en otra peña. Me sirvió para la vida, me abrió puertas a todo nivel. Vos decís y o sabían que estabas vinculado al rugby, y antes te miraban de otra manera. Ahora con el éxito de Los Pumas es nada que ver, es mucho más todavía" explicó a cerca de lo que significó el rugby en su vida.

Sobre el rugby actual opinó que "la principal diferencia del rugby actual con el de nuestra época es la cuestión física. Que en Argentina se da ventaja porque no se es profesional. Después en cuanto al juego se fue buscando mejorar, hacerlo menos brusco, para evitar las lesiones, que me parece perfecto, un juego más abierto, de que está la pelota en movimiento, hay mayor contacto. Que tengamos un Puma como Mayco Vivas es muy bueno para el rugby santafesino. Es una alegría, porque recuerdo que el primer convocado que fue Maní Rostand, pasando por Clement, tener alguien de acá convocado a Los Pumas siempre me pone muy contento. A parte llevan jugadores de todos lados, y es muy importante porque eso hace que todos tengan la ilusión de vestir la camiseta de Los Pumas".

Rugby2.jpg Comenzó jugando en Liceo, pero luego pasó a El Quillá, y destaco al Laucha Doldán como un gran entrenador. UNO Santa Fe

Los comienzos en el rugby

A cerca de cómo se inició en el rugby, el exsegunda línea del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby, explicó que "es algo increíble porque yo soy fanático de Colón, y mi pasión era el fútbol. Vivía en el barrio Sur, o sea que desde los cuatro años hasta los once iba todos los días a Ateneo Inmaculada a jugar y darle con la pelota. A los 11 entre al Liceo Militar, y ahí se practicaban todos los deportes menos el fútbol. Hice muchos deportes, pero me incliné por el básquet. Cuando salgo del Liceo voy a Colón, que era dirigido por Robledo, que había salido campeón, que tenía como jugadores Candussi, y a uno que fue muy conocido como Paleta Monachesi. A todo esto, los hermanos Gaviola, el más chico compañero mío, arranca con el rugby en el CEC. Ahí me llaman y practico y me gusta. A los 18 empecé a jugar al rugby, me gustó y me entusiasmó".

"Cuando llego al CEC estaba como entrenador Roberto Gaviola, y de compañeros estaban Kieffer, que era segunda línea conmigo, Chiquito Campanella y Kepper vinieron después, ahí arranqué, pero de chico también iba a El Quillá porque vivía en el sur. Después de un año en el CEC me vienen a buscar y me voy a El Quillá, y apenas llego soy titular. Ahí estaba el Laucha Doldán de entrenador, cuestión que quiero resaltar que tuve muy buenos entrenadores como jugador. Lo tuve a Marcelo Bruno, a Ibaquez, a Conti, pero no hay dudas que el que me ubicó fue Alfredo Doldán. Porque te sacaba una radiografía del equipo rival y de lo que vos tenías que hacer en el campo de juego. Un estudioso del rugby, que era muy importante salir a la cancha con un plan de juego, no a la que te criaste. El Laucha era un fenómeno, y también lo tuve mucho tiempo en el seleccionado" uno de los mejores segunda línea del rugby santafesino.

Rugby3.jpg Giardini jugó siete partidos contra Los Pumas, y los internacionales contra Oxford Cambrige y los Gazelles sudafricanos. UNO Santa Fe

Un Liceísta convertido en Tiburón

Tras dejar el CEC, Pedro Giardini se fue a jugar a El Quilá, y sobre esto contó que "cuando llego a Quillá había muy buenos jugadores tenía de compañeros a Morla y López Dominguez los pilares, Pickle Rodríguez el hooker, los hermanos Rapella de segunda línea, y llego a reemplazar a Gorgoño. En la tercera línea estaban Manolo Pagani y Maletti de ocho, mientras que Julio González era el medio scrum, la Polaca Rául Kreczmann , Pedro Bolcatto y Marín los wingers, el Chino Vera de full back, realmente era un equipazo. Debuto en la primera con 20 años en El Quillá. Viví los títulos que se consiguieron en 1970 y en 1971".

Giardini comentó que "en El Quillá jugué hasta los ochenta, momento en el cual tengo un incidente con Maciel, salvo el año que me fui a jugar al CRAI, en 1974, cuando fue la inauguración de la cancha. Allí en CRAI estaba de entrenador el mendocino Garrocha Carignani, y tenía de compañeros a Julio Tejerina, recuerdo a Cayetano Massi, y tantos otros de excelente calidad y muy buenas personas. Cuando dejo empecé a colaborar con el Jockey Club, pero en una nueva etapa, antes ya habían estado los hermanos Niel, el doctor Casella, el Mono Aguilera que después lo tuve en Quillá. En el 70 desaparece el Jockey, con García Sarubbi de entrenador, y en el 82 lo recupero".

Rugby4.jpg Pedro Giardini en una de las tantas alineaciones del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby del cual fue su capitán. UNO Santa Fe

En el seleccionado santafesino

Otra referencia ineludible sobre Pedro Giardini es su destacado paso por el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. El exsegunda línea comentó que "en el seleccionado estuve del 69 al 75 más o menos de modo ininterrumpido, y después en el 80, el último partido que juego contra Los Pumas con el Laucha Doldán como entrenador que me vuelve a convocar. Ahí estuvo Doldán de arranque, después lo tuvimos a Ibaquez y a Camardón. Me acuerdo de muchos jugadores, eran muchos de Paraná, como el caso de Camilo Abud, Michinga González, Pedro Budini, la Gata Tenca, Ricardo Trapaga, y de acá estaban Roberto Campanella y Guillermo Quevedo, gran amigo, sanjuanino, que ahora está en España".

Giardini, recuerda el histórico partido con Oxford Cambridge en 1971, sobre lo cual destacó que "como no voy a acordar si yo era el capitán de ese equipo de Santa Fe, partido que jugamos en cancha del Liceo Militar en el año 71, cuando estaba donde ahora es el hospital Sayago. Me regalaron la corbata, y después fuimos a hacer una gira a Chile. Para mi fue el primer equipo extranjero que vino a Santa Fe. Fue un lindo partido, perdimos 19 a 0. En el 72 jugamos con los South African Gazelles en cancha de Unión, que dirigió Pajarito Elizalde".

Rugby5.jpg Con la camiseta del Club Náutico El Quillá, plantel con el que salieron campeones en 1971 y 1972. UNO Santa Fe

"El último partido que juego para el seleccionado de Santa Fe fue en el año 80 contra Los Pumas, que tenía en el equipo a los hermanos Iachetti, Sandro y Marco, Tommy Petersen, siete partidos jugué contra el seleccionado nacional. Cuando debuto en el seleccionado debuto contra Los Pumas y me retiro jugando contra el seleccionado nacional. En Paraná en el año 72, me lesiono y que dos semanas después venían los Gazelles. Se me dobla la rodilla, eran los meniscos, yo quería jugar igual, vi todo tipo de médico, y no hubo solución. Lo fui a ver al doctor Pizzi, el padre de Juan Antonio, y le dije que era el partido de mi vida. Me infiltró el doctor, y me dijo, lo que si mire que va a poder jugar veinte minutos y te vas a ir al poco tiempo. Recién me operé de grande y después de Jockey no seguí vinculado" contó Giardini quien actualmente tiene 72 años de edad, pero lúcido como pocos.