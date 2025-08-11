Uno Santa Fe | Ovación | Pezzella

Pezzella rompió el silencio tras la confirmación de su lesión

El defensor de River Germán Pezzella se manifestó en redes sociales luego de conocerse el grado de la lesión que sufrió en su rodilla izquierda

11 de agosto 2025 · 22:08hs
Germán Pezzella habló luego de la dura lesión que sufrió en su rodilla izquierda.

El defensor central de River, Germán Pezzella, definió como “un golpe duro” la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió en el duelo ante Independiente.

El oriundo de Bahía Blanca compartió un sentido mensaje en redes sociales luego de haberse retirado el pasado sábado del terreno de juego del Libertadores de América entre lágrimas, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025, encuentro que terminó en igualdad sin goles.

El posteo de Germán Pezzella

“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”, comenzó el posteo a través de su cuenta oficial de Instagram. Y añadió: “gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar, pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”.

La dura lesión se dio a pocos minutos del final del primer tiempo, en una desafortunada acción en la que el delantero del “Rojo”, Walter Mazzantti, cayó sobre la rodilla del zaguero del “Millonario” y lo dejó tendido sobre el suelo.

Si bien en un principio se estimó que podría tratarse de un esguince, la resonancia magnética realizada el domingo terminó por confirmar la rotura de ligamentos, la cual demandaría aproximadamente entre seis y ocho meses de recuperación, por lo que recién podrá volver a ver acción en 2026.

La sensible baja de Pezzella se dio en un momento complicado para el conjunto de Núñez, ya que tanto Lucas Martínez Quarta, padeció un esguince de rodilla, como Paulo Díaz, sinovitis, tampoco se encuentran disponibles.

Ante esto, Marcelo Gallardo, entrenador de River, cuenta únicamente con Sebastián Boselli y Lautaro Rivero como variantes en el puesto de marcador central. Sin embargo, este último no podrá decir presente este jueves cuando “La Banda” visite Paraguay para enfrentar a Libertad en un duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, debido a que no fue incluido en la lista de buena fe.

