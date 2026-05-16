Bologna prepara una suculenta oferta por Zeballos en Boca

La renovación con Boca sigue trabada por Exequiel Zeballos y Bologna de Italia analiza incluir a otro argentino en la negociación. ¿De quién se trata?

Lo que durante meses fue apenas una preocupación interna en Boca , lentamente empieza a transformarse en una posibilidad concreta: Exequiel Zeballos podría estar viviendo sus últimos meses con la camiseta azul y oro.

La historia viene desgastándose en silencio desde hace tiempo. Reuniones, charlas y negociaciones que nunca lograron acercar demasiado a las partes. Hoy, con el contrato del Changuito entrando en la recta final y vencimiento fijado para diciembre, el escenario aparece cada vez más complejo para la dirigencia xeneize.

En Brandsen 805 entienden que el reloj ya no juega a favor. Y aunque la prioridad sigue siendo encontrar un acuerdo para renovarlo, puertas adentro también empezaron a contemplar seriamente una transferencia en el próximo mercado europeo.

Eso sí: Juan Román Riquelme no piensa regalarlo en Boca

La postura del presidente es firme y ya quedó clara ante los primeros sondeos: Boca solamente abrirá la puerta por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Cualquier propuesta inferior difícilmente avance.

Mientras tanto, desde Italia volvieron a activar el radar

El Napoli, que ya había intentado quedarse con el delantero en enero, continúa siguiendo de cerca su situación contractual. Pero en las últimas horas apareció otro actor con fuerza: el Bologna.

El club italiano no solo mostró interés concreto por Zeballos, sino que además analiza una fórmula particular para intentar seducir a Boca: incluir en la operación a Benjamín Domínguez, el extremo surgido de Gimnasia que actualmente juega en la Serie A.

Domínguez desembarcó en Europa a mediados de 2024 tras destacarse en el Lobo y rápidamente llamó la atención por sus características ofensivas. Bologna pagó por él 4,5 millones de euros más variables y, desde entonces, acumuló 47 partidos y cuatro goles. Aunque todavía busca continuidad absoluta, sigue siendo considerado un futbolista con potencial de crecimiento y ya hasta tuvo convocatorias a la Selección argentina de Lionel Scaloni.

En Boca, por ahora, mantienen cautela. Esperarán una propuesta formal antes de avanzar en cualquier discusión y analizarán no solo el dinero, sino también el perfil deportivo que podría aportar Domínguez en caso de entrar en la negociación.

Lo concreto es que el panorama empezó a cambiar. La renovación de Zeballos ya no parece una simple formalidad pendiente y en la Bombonera empiezan a aceptar algo que hasta hace poco parecía lejano: el futuro del Changuito podría empezar a escribirse lejos del club y mucho más cerca del fútbol italiano.