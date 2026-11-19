El entrenador argentino fue presentado oficialmente como nuevo conductor de los Diablos Rojos, con el desafío de recuperar el protagonismo del histórico club inglés.

Mauricio Pochettino inicia un nuevo capítulo en su carrera como entrenador. Después de su paso por la Selección de Estados Unidos, el argentino fue presentado como director técnico del Manchester United, donde tendrá la responsabilidad de encabezar un proyecto que busca devolver al equipo a los primeros planos del fútbol inglés y europeo.

En sus primeras palabras como entrenador de los Diablos Rojos, Pochettino no ocultó su entusiasmo por asumir semejante desafío y destacó la dimensión de la institución que ahora estará bajo su conducción.

"Estoy muy contento por estar acá. Es un honor y un privilegio estar en este increíble club. Ya estoy pensando en comenzar a trabajar", expresó en su presentación ante los medios oficiales de la entidad.

El técnico argentino tendrá por delante una tarea exigente: reconstruir la identidad futbolística de un equipo que lleva varias temporadas sin conseguir la regularidad necesaria para pelear por el título de la Premier League. Si bien logró regresar a la Champions League, el objetivo institucional pasa por recuperar el protagonismo que históricamente caracterizó al Manchester United.

Lisandro Martínez, ante un nuevo desafío con Pochettino

Uno de los focos de atención estará puesto en Lisandro Martínez, quien se convirtió en uno de los referentes del vestuario y una pieza importante del equipo inglés.

La llegada de Pochettino abre un nuevo escenario para el defensor de la Selección Argentina, que tendrá la oportunidad de trabajar con un entrenador compatriota y comenzar una etapa con expectativas renovadas.

Aunque todavía resta conocer las decisiones futbolísticas del flamante técnico y el lugar que ocupará cada integrante del plantel, la experiencia de Martínez y su condición de referente lo posicionan como uno de los nombres a seguir en este nuevo ciclo.

Pochettino, por su parte, dejó en claro que pretende construir su proyecto a partir del compromiso colectivo y la conexión entre los futbolistas y los hinchas.

"Nos apoyaremos en los jugadores para generar una conexión y recuperar la mística del Manchester United", manifestó.

El objetivo de recuperar la grandeza del Manchester United

El entrenador también hizo referencia al papel que deberá cumplir la afición en este proceso y se mostró confiado en que, con el respaldo de los hinchas, el club podrá volver a los lugares que supo ocupar.

"Creo que con la fuerza de este club y el apoyo de la afición, llegaremos al lugar que merecemos", concluyó.

De esta manera, Pochettino comienza una etapa de enorme exigencia en Inglaterra, con la misión de reconstruir a uno de los gigantes del fútbol mundial. Para Lisandro Martínez, en tanto, también será un nuevo punto de partida, con la expectativa de consolidarse como protagonista en un Manchester United que busca recuperar su identidad.