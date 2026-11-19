El estadounidense Ben Shelton debe esperar por lo que ocurra en el partido entre Zverev y Fils, tras la victoria ante Jódar en el ATP Finals.

El tenista estadounidense Ben Shelton (3°) derrotó en sets corridos al español Rafael Jódar (8°) y quedó muy cerca de conseguir la clasificación para las semifinales de las ATP Finals.

Shelton, que este año alcanzó la final en el US Open, se impuso por 7-6(8) y 7-5, luego de dos horas y seis minutos de juego.

El encuentro comenzó muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus turnos de saque. Incluso Jódar tuvo un par de oportunidades de quiebre, pero no pudo aprovecharlas.

De esta manera, la primera manga debió resolverse en el tie-break, donde Shelton hizo valer toda su jerarquía para salvar dos puntos de set e imponerse con un apretado 10-8.

En el inicio del segundo set, ambos jugadores pudieron quebrar en una ocasión cada uno y el desarrollo del juego continuaba muy igualado. Pero el momento clave llegó en el undécimo juego, cuando Shelton consiguió una nueva ruptura para después mantener el saque y finalmente quedarse con el triunfo.

El torneo que viene haciendo Ben Shelton

Gracias a esta victoria, el estadounidense cerró la fase de grupos con dos triunfos (sobre Fils y Jódar) y una derrota. Ahora debe esperar a ver qué ocurre en el encuentro entre el alemán Alexander Zverev (1°) y el francés Arthur Fils (6°), que está programado para las 16:30.

Un triunfo de Zverev le aseguraría a Shelton la clasificación a semis, aunque una victoria de Fils le complicaría seriamente las cosas.

Jódar, por su parte, no pudo brillar en estas ATP Finals, aunque tuvo un primer año en el circuito que resultó verdaderamente inolvidable y que lo catapulta como uno de los candidatos a pelear por los títulos importantes en 2027.