El entrenador Pedro Troglio rescindió de mutuo acuerdo el contrato que lo ataba a Banfield hasta fin de año y desembarcaría en Atlético Tucumán.

Pedro Troglio le puso fin a un ciclo tumultuoso al mando de Banfield , que se extendió durante poco más de un año y medio y no estuvo exento de complicaciones, y tiene un acuerdo para ser el nuevo DT de Atlético Tucumán.

El entrenador de 61 años acordó de palabra los términos con el “Decano” del fútbol tucumano y viajará en los próximos días para poner la firma y hacerse cargo del club durante la temporada 2027.

Su paso por el club de la zona sur del conurbano bonaerense dejó un saldo de 16 triunfos, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, en los que obtuvo el 38% de los puntos disputados entre la última fecha del Torneo Apertura 2025 y la finalización del Clausura 2026.

Luego de un ciclo que fue de mayor a menor, en el que tuvo que gestionar al plantel profesional de un club con serios problemas económicos y dificultad para retener a sus futbolistas principales, Pedro Troglio rescindió contrato con Banfield de común acuerdo y se marcha al norte del país.

El entrenador de 61 años recibió una propuesta de Atlético Tucumán y acordó los términos de palabra, por lo que resta que llegue a la provincia tucumana para firmar el contrato y comenzar su decimoquinto ciclo como director técnico.

En el “Taladro”, la imagen inicial de su paso no pudo sostenerse con el correr de los meses. Un buen Torneo Clausura 2025, en el que quedó a un punto de meterse en playoffs y pudo valorizar a jugadores como Santiago López García y Danilo Arboleda, además de sugerir la adquisición del delantero Rodrigo Auzmendi desde Honduras por apenas 50 mil dólares, no fue respaldado por lo hecho en los dos torneos siguientes.

El 2026 de Banfield fue marcado por los problemas financieros, con una dirigencia encabezada por Matías Mariotto que sostiene deudas con los profesores de las actividades del club, maestros de su colegio e incluso miembros del cuerpo técnico, y los resultados quedaron a la vista: el “Taladro” fue 12° de su zona en ambos semestres y sumó apenas 33 puntos en el año, complicando su permanencia en Primera por promedios.

La Copa Argentina, lo mejor de Pedro Troglio en Banfield

Así, la mejor versión de la institución se vio en la Copa Argentina, en la que el equipo de Troglio pudo llegar a las semifinales luego de golear a Real Pilar y superar por penales a San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra, aunque el golpe de realidad llegó con una derrota por 3-0 ante Boca, ocurrida el pasado fin de semana, en Mendoza.

Concluido el año deportivo del “Taladro”, y mientras su plantel profesional aún entrena en el predio Alfredo Palacios de la localidad de Luis Guillón hasta fin de mes, Troglio decidió ponerle fin a su contrato y, con los términos acordados, será DT de Atlético Tucumán.

En el “Decano” llega como reemplazo de Julio César Falcioni, quien se hizo cargo de un plantel muy golpeado que acumulaba un año y medio sin ganar de visitante y le devolvió la ilusión, con triunfos memorables y el pase a las semifinales de la Copa Argentina, aunque su equipo perdió empuje en las últimas fechas y no pudo clasificar en el Clausura, por lo que el “Emperador” lo consideró un ciclo terminado.

El fútbol argentino podría tener un enroque ya que el propio Falcioni es uno de los candidatos para hacerse cargo de Banfield, en el que sería el sexto ciclo de un ídolo consagrado del conjunto del Sur del conurbano bonaerense, aunque también aparecen como candidatos Nicolás Domingo y Carlos Matheu, dos exjugadores del club con actualidad en Temperley y la reserva de Independiente, respectivamente.