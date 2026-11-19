El espacio estará destinado a responder ante posibles evacuaciones en esos sectores. La Municipalidad de Santa Fe acondiciona el predio, construye sanitarios con apoyo de la EPE y recibirá nuevos módulos habitacionales.

Centro de asistencia. Se acondiciona un tercer espacio para familias afectadas por la crecida del río Paraná.

La Municipalidad de Santa Fe comenzó los trabajos para poner en funcionamiento un tercer Centro de Asistencia Integral, como parte del operativo desplegado ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de que el agua alcance nuevas zonas de la ciudad.

El espacio estará destinado principalmente a brindar respuesta a las familias de Los Alisos, El Bañado y las viviendas ubicadas en las inmediaciones de la ruta nacional 168. La preparación se lleva adelante de manera anticipada, mientras continúan los relevamientos y la asistencia a vecinos de los sectores costeros.

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que los trabajos ya comenzaron y explicó que el predio está siendo acondicionado para recibir a las familias que eventualmente necesiten trasladarse. Además, señaló que se construyen sanitarios con colaboración de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“Estamos relevando Los Alisos, estamos relevando El Bañado, y ya comenzamos desde ayer a trabajar en el Centro Asistencial número 3. Es en las adyacencias de esa zona. Ya empezó a trabajar realmente, y agradecido a la EPE”, sostuvo el mandatario.

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Nuevos módulos habitacionales y previsión de la emergencia

En ese marco, Poletti anticipó que este jueves llegará una nueva tanda de módulos habitacionales para reforzar la infraestructura de asistencia. Según detalló, durante la semana próxima se espera recibir otros 30.

La preparación de un tercer centro responde a la necesidad de contar con espacios disponibles ante un eventual incremento de la demanda. Si bien por el momento no está previsto habilitar un cuarto dispositivo en Alto Verde, el municipio contempla que la emergencia hídrica podría prolongarse durante varios meses.

Por eso, la estrategia apunta a anticipar las necesidades de alojamiento y asistencia, en lugar de esperar a que se produzcan nuevas evacuaciones para acondicionar los lugares.

Casi 300 personas reciben asistencia municipal

Mientras avanzan las tareas para habilitar el nuevo espacio, el municipio continúa con el acompañamiento a las familias afectadas por la crecida. Poletti indicó que ya son 11 las personas alojadas en el centro de Colastiné Sur y que el número total de asistidos se acerca a las 300, entre quienes se encuentran en los dispositivos municipales y aquellos que fueron trasladados a viviendas de familiares.

"Ya llegamos en total a casi 290 personas, sin contar las que el municipio asistió y que fueron a la casa de algún familiar y que no están en los centros asistenciales", señaló.

El intendente también confirmó que se registraron nuevos ingresos en el Centro de Asistencia Integral 1 de Alto Verde, luego de los relevamientos realizados en Nueva Esperanza. En tanto, en las inmediaciones de Bajada Distéfano se trabaja con otras familias que reciben asistencia, aunque todavía no aceptaron trasladarse a un centro.

“Seguimos evaluando familias”, remarcó Poletti, al explicar que los equipos municipales continúan recorriendo los sectores más comprometidos para identificar nuevas necesidades y organizar la respuesta.