Julián Marcioni habló en la previa al partido contra Deportivo Morón "Nos tocó un rival duro, pero nosotros estamos enfocados en el gran desempeño que viene mostrando el equipo"

El sábado Colón estará jugando un partido clave en su objetivo por seguir avanzando en el Reducido. El rival será Deportivo Morón y en la previa a dicho cotejo, el que habló fue Julián Marcioni.

El diálogo con UNO Santa Fe 106.3, delantero rojinegro opinó sobre el presente que atraviesa el equipo y pidió enfocarse en lo que viene haciendo Colón dejando de lado el rival que enfrentará.

La opinión de Julián Marcioni

"Nos tocó un equipo duro como lo es Deportivo Morón pero nosotros estamos enfocados en el gran desempeño que viene mostrando Colón nos sentimos con mucha confianza y esperanzados con lo que venimos demostrando", indicó.

Y luego expresó: "No importa el rival que nos toca, ya que debemos pensar únicamente en nosotros. La realidad es que la cabeza y la imagen del equipo cambió en los últimos seis o siete partidos".

"De todos modos, el Reducido es un torneo aparte, en donde tenés que ganar para avanzar de fase. Pero nosotros estamos confiados en el rendimiento del equipo y muy unidos entre plantel, cuerpo técnico y dirigentes", aseguró el delantero.

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Consultado sobre la posición en la cancha respondió: "En estos últimos partidos jugué más por izquierda, es algo que charlé con Iván (Delfino) tengo esa afinidad para poder dialogar con el técnico y expresarle donde me siento más cómodo".

En otro tramo de la charla, el futbolista habló sobre el apoyo del hincha "Fue algo muy lindo el espectáculo que brindó la gente en el partido con Midland y nosotros desde adentro buscamos transmitir lo mismo".

En el final de la charla Marcioni dejó un mensaje: "Espero el partido del sábado con muchas ansias y que el hincha siga apoyando que nosotros lo vamos a defender de la mejor manera".