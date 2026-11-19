El entrenador rojiblanco se refirió a las negociaciones que mantiene la dirigencia para retener al goleador y de la chance concreta para la vuelta del arquero

En las últimas horas, el entrenador de Unión Leonardo Madelón brindó una entrevista a estudiantes de periodismo en donde dejó varias frases importantes.

En la charla, el DT tatengue se refirió a distintos temas, entre ellos la continuidad del goleador Cristian Tarragona y la posible vuelta del arquero Matías Tagliamonte.

Madelón habló de Tarragona y de Tagliamonte

Sobre la situación del delantero indicó: "Veo la situación de manera positiva. Cristian tiene muchas ganas de quedarse y eso para nosotros es muy importante, porque cuando un jugador está cómodo y quiere seguir formando parte de un proyecto, las negociaciones se hacen de otra manera".

Para luego agregar: "Ya se realizaron nuevas ofertas, teniendo en cuenta algunas de las condiciones que él pretendía para su contrato. Para mí es un jugador indispensable, no solamente por los goles que aporta, sino también por su experiencia, su personalidad y lo que transmite dentro del grupo.

Y para cerrar el tema de Tarragona, manifestó: "Viene de ser goleador y sabemos lo que representa para el equipo. Sería una pérdida importante para Unión, por eso tenemos la intención de que continúe. Ojalá podamos llegar a un acuerdo en estos días, porque queremos seguir contando con él".

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Respecto a la posible vuelta de Matías Tagliamonte aseguró: "Es un arquero que yo pedí. Después de la finalización del contrato de Mansilla, necesitábamos reforzar ese puesto y considero que Tagliamonte es una buena opción. El arco de Unión no es para cualquiera, tiene una responsabilidad muy grande y todos sabemos lo que significa defender estos colores.

"Hablé con él y le transmití que su lugar estaba acá, que podía encontrar continuidad y la posibilidad de tener la titularidad. En Racing tuvo pocas oportunidades y creo que necesita confianza y partidos para demostrar lo que puede dar. La dirigencia me comunicó que está todo encaminado para que vuelva, así que estamos trabajando en eso".

Pero además, Madelón habló de la cantidad de refuerzos que necesita sumar: "Todavía nos faltan incorporar cinco o seis jugadores de los que solicité, porque queremos armar un plantel competitivo, con variantes y con futbolistas que entiendan lo que significa jugar en Unión.