Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

El intendente Juan Pablo Poletti, recibió a los organizadores de la edición 48 de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda que se largará el 1 de febrero

16 de enero 2026 · 19:16hs
Se viene la edición 48 de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda y por ello avanzan las reuniones de los organizadores con los diferentes estamentos gubernamentales. En esta ocasión, el intendente Juan Pablo Poletti recibió en su despacho a autoridades de la competición de aguas abiertas que se desarrollará el domingo 1 de febrero.

Respaldo de Poletti a la Maratón Santa Fe-Coronda

El próximo domingo 1 de febrero se concretará una nueva edición de la prueba de aguas abiertas más linda del mundo y para lo cual la expectativa no se detiene. Por ello, el intendente de la ciudad, el doctor Juan Pablo Poletti encabezó una nueva reunión organizativa para ajustar y atender detalles logísticos de la gran fiesta que vivirá el mundo deportivo y de las aguas abiertas desde la capital provincial.

El doctor Poletti recibió a los integrantes del Comité Organizador de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, con el objetivo de cumplimentar los aspectos centrales organizativos de una edición de la tradicional prueba cuya distancia es de 57 kilómetros y que une la capital santafesina con la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.

"La más linda del mundo" se realizará el domingo 1° de febrero, a partir de las 9 en la costanera Este.

Se encontraban presentes funcionarios municipales, entre ellos el profesor Carlos Marzo, responsable del área de deportes, el ex múltiple campeón del mundo e integrante del Comité Organizador; Diego Degano, y otros miembros del equipo de trabajo que conforman Fernando Fleitas, y Víctor Russo, presidente de la AMARC, que es la Asociación Maratón Acuática Río Coronda.

El intendente Poletti manifestó que “es una verdadera alegría siempre saber que se concretó y que se va a concretar la realización de la maratón Santa Fe – Coronda”. Luego agregó: “La maratón forma parte de la historia, la idiosincrasia y de lo lindo de vivir de cara a la laguna, al río y unir dos ciudades. Seguí cada edición desde que competían Diego Degano y Fernando Fleitas, y ahora como intendente es un verdadero placer que se esté concretando. Hicimos esta primera reunión a 15 días de la competencia para ultimar los detalles de la organización”.

Poletti agregó que “la Municipalidad va a estar en todo lo que conlleva la logística de la largada que se hace en la Costanera Este. Estamos evaluando hacer una sprint el día viernes, dónde se va hacer la presentación de nadadores, que todo el fin de semana se disfrute la Santa Fe – Coronda”. El mandatario local también invitó a “todos los que tengan lancha, botes, canoas, barcos, nos acompañen el domingo 1 de febrero con el folklore que siempre conlleva la Santa Fe – Coronda. Por supuesto, respetando la alcoholemia cero al manejar en las embarcaciones, no queremos accidentes, queremos que sea una fiesta”.

Uno de los protagonistas que participó y ahora, en el rol de organizador, es Fernando Fleitas. El exnadador se mostró contento y mencionó que “el intendente Poletti y la municipalidad nos dieron una mano como siempre, nos pusieron toda la logística a disposición, que eso para nosotros es muy importante porque nos da tranquilidad de tener un ente tan importante como el municipio apoyándonos”. Fleitas aseguró que ya hay 18 nadadores confirmados para esta edición y que sus nombres se conocerán en conferencia de prensa.

