Colón sumó su sexta victoria al hilo en el Julián Ortiz de Zárate, en tanto Unión cortó su racha negativa con un apretado éxito en el Pay Zumé.
Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio
-Colón (SF) estiró su gran momento como visitante ante Banco, a quien venció por 88-74. En tanto que Unión le ganó a CUST por 67-64 en Santo Tomé.
Por Ovación
13 de mayo 2026 · 11:34hs
Este jueves continuará la actividad en la elite y quedará pendiente un compromiso.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10
MARTES 12 DE MAYO
Banco 74 (Manuel Spreafico 19) - Colón (SF) 88 (Germán González 24)
CUST A 64 (Ulises Rodríguez 27) - Unión (SF) 67 (José Bione 20)
JUEVES 14 DE MAYO
21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia
21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste
21.30 Rivadavia vs. Almagro
Libre: Sanjustino
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 15 (7-1); Sanjustino 14 (6-2); Unión (SF) 14 (5-4); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 11 (3-5); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)