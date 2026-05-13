Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

-Colón (SF) estiró su gran momento como visitante ante Banco, a quien venció por 88-74. En tanto que Unión le ganó a CUST por 67-64 en Santo Tomé.

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 11:34hs
Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

ASB

Colón sumó su sexta victoria al hilo en el Julián Ortiz de Zárate, en tanto Unión cortó su racha negativa con un apretado éxito en el Pay Zumé.

Este jueves continuará la actividad en la elite y quedará pendiente un compromiso.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10

MARTES 12 DE MAYO

Banco 74 (Manuel Spreafico 19) - Colón (SF) 88 (Germán González 24)

CUST A 64 (Ulises Rodríguez 27) - Unión (SF) 67 (José Bione 20)

JUEVES 14 DE MAYO

21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste

21.30 Rivadavia vs. Almagro

Libre: Sanjustino

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 15 (7-1); Sanjustino 14 (6-2); Unión (SF) 14 (5-4); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 11 (3-5); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

Apertura Colón Unión
Noticias relacionadas
la fecha 10 del apertura se abre con dos atractivos partidos

La fecha 10 del Apertura se abre con dos atractivos partidos

republica del oeste supero a cust en el inicio de la fecha 6 del apertura femenino

República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino

union, de entrar por la ventana, a ser el unico equipo de la zona a en cuartos de final

Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

river elimino a san lorenzo por penales y esta tambien en los cuartos de final del apertura

River eliminó a San Lorenzo por penales y está también en los cuartos de final del Apertura

Lo último

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Último Momento
Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Prohibieron el ingreso a estadios a un jugador de la Liga Esperancina por agredir a un rival

Prohibieron el ingreso a estadios a un jugador de la Liga Esperancina por agredir a un rival

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

Ovación
Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Por lo cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata

Por lo cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata

Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La exorbitante oferta que PSG prepara por Julián Álvarez

La exorbitante oferta que PSG prepara por Julián Álvarez

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe