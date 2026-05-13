Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Los playoffs de cuartos de final continúan este martes con dos partidos claves. Ferro y Regatas se enfrentan en Buenos Aires con la serie igualada, mientras que Gimnasia de Comodoro intentará barrer a Independiente de Oliva en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 11:23hs
La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

LNB

La Liga Nacional de Básquet empieza a vivir noches decisivas en los playoffs. Con las series tomando temperatura, este martes habrá acción en Buenos Aires y Córdoba con dos cruces que pueden marcar el rumbo de los cuartos de final.

Ferro Carril Oeste recibirá a Regatas Corrientes en un duelo cargado de tensión después de repartirse victorias en los primeros dos partidos, mientras que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia intentará cerrar su clasificación frente a Independiente de Oliva.

Ferro y Regatas, una serie que promete pelea hasta el final

La llave entre el Verdolaga y el Remero llega empatada 1-1 tras los encuentros disputados en Corrientes. Ferro sorprendió en el primer juego al quedarse con el triunfo por 95-89 y robarse la ventaja de localía, pero Regatas reaccionó rápidamente y aplastó a los de Caballito en el segundo duelo por 81-60.

Ahora la serie cambia de escenario y se mudará al estadio Luis Conde, más conocido como La Bombonerita, donde Ferro buscará hacerse fuerte para recuperar el control.

En lo estadístico, el conjunto correntino mostró mejores números colectivos en los dos primeros encuentros, con promedios de 85 puntos, 34,5 rebotes y 15,5 asistencias por partido. Ferro, en tanto, registra 77,5 unidades, 31,5 rebotes y 10 asistencias.

El historial favorece al equipo porteño, que domina los enfrentamientos con 13 victorias contra 9 de Regatas en 22 partidos disputados.

Cómo llegan

* Juego 1: Ferro 95-89 Regatas

* Juego 2: Regatas 81-60 Ferro

Datos del partido

* Hora: 20.00

* TV: DSports

* Estadio: Luis Conde (CABA)

Gimnasia quiere definirlo en Córdoba

En Oliva, Independiente jugará una verdadera final ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El equipo patagónico ganó los dos primeros partidos de la serie y quedó match-point.

El Mens sana se impuso 78-66 y 77-72 en el Socios Fundadores, mostrando una gran intensidad defensiva y un sólido funcionamiento colectivo.

Sebastián Carrasco aparece como la gran figura ofensiva de Gimnasia con un promedio de 16,5 puntos por partido, acompañado por Ányelo Cisneros y Martiniano Dato.

Independiente, en tanto, intentará apoyarse en su localía para seguir con vida. El equipo cordobés ganó 14 de los 20 partidos que disputó en casa durante la temporada y apuesta a hacerse fuerte en el Gigante de la Ruta 9.

Enzo Filippetti y Fortunato Rolfi lideran la ofensiva del conjunto de Oliva, que necesita reaccionar para evitar la eliminación.

Cómo está la serie

* Juego 1: Gimnasia 78-66 Independiente

* Juego 2: Gimnasia 77-72 Independiente

Datos del partido

* Hora: 21.00

* TV: Básquet Pass

* Estadio: Gigante de la Ruta 9 (Córdoba)

Una jornada clave en los playoffs

Con una serie igualada y otra al borde de definirse, la Liga Nacional vivirá este martes una noche determinante rumbo a las semifinales. Ferro intentará aprovechar el cambio de localía para volver a golpear, mientras que Gimnasia buscará dar el paso definitivo y convertirse en el primer semifinalista.

Liga Nacional Ferro Gimnasia
Noticias relacionadas
instituto piso fuerte en el templo del rock y avanzo a cuartos de final de la liga nacional

Instituto pisó fuerte en el Templo del Rock y avanzó a cuartos de final de la Liga Nacional

obras e instituto definen el ultimo pasaje a cuartos en una noche de alto voltaje

Obras e Instituto definen el último pasaje a cuartos en una noche de alto voltaje

atenas se quedo con un final para el infarto y pego primero en la serie por la permanencia

Atenas se quedó con un final para el infarto y pegó primero en la serie por la permanencia

torneo apertura a1: triunfos de colon y union a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Lo último

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Último Momento
Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Récord de morosidad: cómo conocer el propio historial de deudas

Prohibieron el ingreso a estadios a un jugador de la Liga Esperancina por agredir a un rival

Prohibieron el ingreso a estadios a un jugador de la Liga Esperancina por agredir a un rival

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

Ovación
Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Por lo cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata

Por lo cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata

Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

Torneo Apertura A1: triunfos de Colón y Unión a domicilio

La exorbitante oferta que PSG prepara por Julián Álvarez

La exorbitante oferta que PSG prepara por Julián Álvarez

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe