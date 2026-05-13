La Liga Nacional entra en etapa caliente: Ferro busca recuperar el control y Gimnasia quiere liquidar la serie

Los playoffs de cuartos de final continúan este martes con dos partidos claves. Ferro y Regatas se enfrentan en Buenos Aires con la serie igualada, mientras que Gimnasia de Comodoro intentará barrer a Independiente de Oliva en Córdoba.

La Liga Nacional de Básquet empieza a vivir noches decisivas en los playoffs. Con las series tomando temperatura, este martes habrá acción en Buenos Aires y Córdoba con dos cruces que pueden marcar el rumbo de los cuartos de final.

Ferro Carril Oeste recibirá a Regatas Corrientes en un duelo cargado de tensión después de repartirse victorias en los primeros dos partidos, mientras que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia intentará cerrar su clasificación frente a Independiente de Oliva.

Ferro y Regatas, una serie que promete pelea hasta el final

La llave entre el Verdolaga y el Remero llega empatada 1-1 tras los encuentros disputados en Corrientes. Ferro sorprendió en el primer juego al quedarse con el triunfo por 95-89 y robarse la ventaja de localía, pero Regatas reaccionó rápidamente y aplastó a los de Caballito en el segundo duelo por 81-60.

Ahora la serie cambia de escenario y se mudará al estadio Luis Conde, más conocido como La Bombonerita, donde Ferro buscará hacerse fuerte para recuperar el control.

En lo estadístico, el conjunto correntino mostró mejores números colectivos en los dos primeros encuentros, con promedios de 85 puntos, 34,5 rebotes y 15,5 asistencias por partido. Ferro, en tanto, registra 77,5 unidades, 31,5 rebotes y 10 asistencias.

El historial favorece al equipo porteño, que domina los enfrentamientos con 13 victorias contra 9 de Regatas en 22 partidos disputados.

Cómo llegan

* Juego 1: Ferro 95-89 Regatas

* Juego 2: Regatas 81-60 Ferro

Datos del partido

* Hora: 20.00

* TV: DSports

* Estadio: Luis Conde (CABA)

Gimnasia quiere definirlo en Córdoba

En Oliva, Independiente jugará una verdadera final ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El equipo patagónico ganó los dos primeros partidos de la serie y quedó match-point.

El Mens sana se impuso 78-66 y 77-72 en el Socios Fundadores, mostrando una gran intensidad defensiva y un sólido funcionamiento colectivo.

Sebastián Carrasco aparece como la gran figura ofensiva de Gimnasia con un promedio de 16,5 puntos por partido, acompañado por Ányelo Cisneros y Martiniano Dato.

Independiente, en tanto, intentará apoyarse en su localía para seguir con vida. El equipo cordobés ganó 14 de los 20 partidos que disputó en casa durante la temporada y apuesta a hacerse fuerte en el Gigante de la Ruta 9.

Enzo Filippetti y Fortunato Rolfi lideran la ofensiva del conjunto de Oliva, que necesita reaccionar para evitar la eliminación.

Cómo está la serie

* Juego 1: Gimnasia 78-66 Independiente

* Juego 2: Gimnasia 77-72 Independiente

Datos del partido

* Hora: 21.00

* TV: Básquet Pass

* Estadio: Gigante de la Ruta 9 (Córdoba)

Una jornada clave en los playoffs

Con una serie igualada y otra al borde de definirse, la Liga Nacional vivirá este martes una noche determinante rumbo a las semifinales. Ferro intentará aprovechar el cambio de localía para volver a golpear, mientras que Gimnasia buscará dar el paso definitivo y convertirse en el primer semifinalista.