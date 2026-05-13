Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

El inmueble donde el sábado detuvieron a 12 vendedores de drogas volvió a ser escenario de un operativo tras denuncias por usurpación.

Este martes por la noche, la solidaridad de los vecinos que viven en inmediaciones de la esquina que forman bulevar Zavalla y Monseñor Zazpe puso en alerta a la Policía. A través de llamados a la central de emergencias 911 , denunciaron el intento de una nueva usurpación en un inmueble que había sido desalojado el sábado pasado, cuando pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron dos allanamientos, aprehendieron a 12 personas —siete mujeres y cinco hombres— y secuestraron una importante cantidad de dosis de cocaína y marihuana .

Cuando los pesquisas de la PDI finalizaron el procedimiento del sábado, notificaron a la Municipalidad de Santa Fe que se trataba de un inmueble usurpado. Luego, personal municipal ordenó tapiar el lugar con paneles de madera.

Sin embargo, durante la noche de este martes, nuevos usurpadores intentaban dañar las protecciones colocadas para volver a intrusar la vivienda. Tras la denuncia de los vecinos, llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes aprehendieron a tres hombres de 27, 45 y 50 años. Posteriormente, los sospechosos fueron trasladados y alojados en dependencias de una unidad de Orden Público de la capital provincial.

Tentativa de usurpación

La novedad sobre el procedimiento fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que los tres hombres continúen privados de su libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de tentativa de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal Argentino.

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