Prohibieron el ingreso a estadios a un jugador de la Liga Esperancina por agredir a un rival

La medida fue tomada luego de una agresión que derivó en una batalla campal entre jugadores e hinchas durante un partido entre Atlético Franck y Argentino de Franck.

El episodio sucedió el pasado 11 de abril durante una fecha de la Liga Esperancina

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por 12 meses para un jugador involucrado en los incidentes registrados durante un partido de la Liga Regional Esperancina , disputado en la localidad santafesina de Franck. La medida quedó oficializada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según la resolución 435/2026, el sancionado es Nicanor Jesús Franconi , quien no podrá ingresar a ningún evento deportivo en todo el territorio nacional durante un año, en el marco del programa Tribuna Segura .

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril durante el encuentro entre el Club Atlético Franck y el Club Social y Deportivo Argentino de Franck, en el estadio del primero. De acuerdo al informe policial incorporado al expediente, el episodio de violencia se produjo en el segundo tiempo luego de un gol convertido por el futbolista Benjamín Aguirre.

La resolución detalla que Franconi, quien se encontraba en el banco de suplentes del equipo visitante, le arrojó un golpe de puño al jugador rival durante el festejo del tanto, provocándole un corte en la mejilla que requirió sutura en un centro de salud local.

A partir de esa agresión, se desató una pelea generalizada que involucró a futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso a las hinchadas, situación que obligó a intervenir al personal policial para controlar los disturbios.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional argumentaron que la sanción busca “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos” y prevenir nuevos hechos de violencia. En ese sentido, remarcaron que la medida tiene alcance nacional y comenzó a regir desde el momento de su dictado.

La disposición fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial este 13 de mayo.