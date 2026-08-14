Accidente fatal en la Ruta Nacional 19: murió una mujer tras un choque entre un camión y una camioneta

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 122, en jurisdicción de Josefina. La víctima viajaba como acompañante en una camioneta que colisionó contra un camión con acoplado. Policías de la Subcomisaría 8° de Josefina y de la Guardia Provincial montaron un operativo en el sector.

Accidente fatal sobre la ruta 19 a la altura de Villa Josefina

Este viernes, alrededor de las 6.40 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 19 , a la altura del kilómetro 122 , en jurisdicción de Villa Josefina , departamento Castellanos. Como consecuencia del choque, murió una mujer de 54 años .

El hecho involucró a un camión con acoplado , conducido por un hombre de 60 años, y una camioneta al mando de un hombre de 59 años , en la que viajaban otras cuatro personas.

Al lugar llegaron inicialmente efectivos de la Subcomisaría 8° de Josefina y, posteriormente, se sumaron oficiales de la Guardia Provincial, ex Policía de Seguridad Vial. Los agentes ordenaron el tránsito vehicular y despejaron la zona para facilitar el trabajo de los médicos y ambulancias.

Uno de los profesionales médicos que arribó al lugar constató el fallecimiento de una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta.

Cómo ocurrió el choque

Los primeros oficiales de Orden Público que llegaron al lugar pudieron establecer que ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. En un momento dado, el camión habría ingresado a un camino rural hacia el sur y, en esas circunstancias, se produjo el violento impacto con la camioneta.

Según las primeras actuaciones, la camioneta impactó con su sector delantero derecho contra la parte trasera izquierda del camión.

Como consecuencia de la colisión, una de las ocupantes de la camioneta, una mujer de 54 años, sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar. El fallecimiento fue constatado por personal médico del servicio de emergencias.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el fatal siniestro vial fue comunicada a la Jefatura de la Guardia Provincial, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la identificación de la mujer fallecida, del resto de los ocupantes de la camioneta y del camionero de 60 años.

Además, dispuso la búsqueda de testigos que pudieran aportar información sobre la mecánica del choque y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona para determinar si existen imágenes que permitan esclarecer lo ocurrido.

También fueron ordenados los peritajes criminalísticos de rigor, con el objetivo de establecer las circunstancias del siniestro y determinar la eventual responsabilidad de los conductores de ambos vehículos.

Los trabajos fueron realizados por agentes del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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