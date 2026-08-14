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Hubo dos aprehendidos y secuestraron drogas y armas en allanamientos en barrio Los Troncos

Los procedimientos son el corolario de una investigación de varios meses. Se realizaron allanamientos en cuatro barrios de dos ciudades del departamento La Capital. La investigación continúa.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de agosto 2026 · 10:42hs
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Hubo dos aprehendidos y secuestraron drogas y armas en allanamientos en barrio Los Troncos

Durante las primeras horas de este viernes, y en el marco de una investigación penal por un hecho de abuso de armas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de otras fuerzas de seguridad, realizaron tres allanamientos en distintos domicilios de barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se concretaron en calle Troncoso, entre Beruti y Gorriti; Pasaje Isabel de Garay al 8100; y Alfonso de Vera al 8100.

Dos personas aprehendidas

Luego de las irrupciones realizadas por oficiales especializados, y una vez que los efectivos ingresaron a los inmuebles, dos personas que se encontraban entre los principales investigados fueron aprehendidas.

Posteriormente, durante las requisas efectuadas en las tres viviendas allanadas, se produjo el secuestro de estupefacientes fraccionados y acondicionados para su venta y consumo, además de armas de fuego.

Los procedimientos forman parte de un operativo de mayor alcance, cuyo epicentro comprende cuatro barrios de dos ciudades del departamento La Capital. Los resultados informados hasta el momento son parciales, mientras continúan las tareas investigativas.

Una investigación por abuso de armas y microtráfico

La novedad sobre los procedimientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente dispuso que los dos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión física en Medicina Legal, identificados y posteriormente alojados en una dependencia policial de Orden Público.

En tanto, la atribución delictiva provisoria quedó encuadrada en los delitos de abuso de armas e infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa y se esperan nuevas actuaciones y resultados de los procedimientos realizados en distintos puntos del departamento La Capital.

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