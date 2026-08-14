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Colón hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante Patronato en el Brigadier López

El Sabalero se prepara para recibir al elenco paranaense por el interzonal de la Primera Nacional. La institución del barrio Centenario dio a conocer los valores y la modalidad de venta de los tickets para socios y no socios.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 11:13hs
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Colón hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante Patronato en el Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya palpita uno de los partidos más esperados de la fecha. Este sábado, desde las 16.30, el Sabalero recibirá a Patronato de Paraná en el estadio Brigadier López, por la fecha interzonal de la Primera Nacional.

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De cara al encuentro, la institución rojinegra oficializó la venta de entradas a través de sus canales de comunicación y confirmó que los hinchas podrán adquirir sus localidades de manera anticipada y exclusivamente mediante la plataforma Boletería VIP.

La venta está disponible tanto para socios con la cuota al día como para no socios, con diferentes valores de acuerdo al sector elegido.

Cuánto cuestan las entradas para Colón-Patronato

La dirigencia sabalera estableció los siguientes precios para las localidades:

*Platea Este: $20.000 para socios y $40.000 para no socios.

*Platea Oeste: $30.000 para socios y $60.000 para no socios.

*Palco Corporativo y Balcón: $60.000 para socios y $100.000 para no socios.

De esta manera, los hinchas de Colón ya tienen a disposición las distintas alternativas para acompañar al equipo dirigido por Iván Delfino en un compromiso de gran importancia para la pelea por los primeros puestos.

Venta online y todos los detalles

La compra de las localidades se realiza de manera digital a través de Boletería VIP. El encuentro tendrá como escenario el Brigadier López y contará con el arbitraje de Fabricio Llobet.

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Colón llega al compromiso con la necesidad de seguir sumando para acercarse a la cima de la Zona A. El Sabalero se encuentra a siete puntos del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón, por lo que el duelo ante Patronato aparece como una oportunidad importante para mantenerse prendido en la pelea.

La expectativa en Santa Fe crece y el público rojinegro ya tiene todo listo para acompañar al equipo en un nuevo capítulo de la temporada.

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