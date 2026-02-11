Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin La sesión matutina en Baréin se vio interrumpida para Franco Colapinto, que con su Alpine, quedó parado en la pista. Por Ovación 11 de febrero 2026 · 08:10hs

La preparación para el campeonato de Fórmula 1 se puso en marcha en el Circuito Internacional de Baréin y el argentino Franco Colapinto causó la primera bandera roja de las pruebas.

Qué problemas tuvo el Alpine de Franco Colapinto El argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.