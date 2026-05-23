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Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Teniendo en cuenta los resultados que se dieron este sábado, Colón está obligado a ganar para recuperar el liderazgo de la Zona A

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 20:11hs
Colón está obligado a ganar para recuperar el liderazgo en la Zona A.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón está obligado a ganar para recuperar el liderazgo en la Zona A.

Colón finalizó la 14° fecha como líder de la Zona A con 23 puntos. Y es que pese al empate con Estudiantes de Buenos Aires 1-1, la derrota de Deportivo Morón ante All Boys, le permitió al Sabalero quedar como único puntero.

Colón y un único resultado que le sirve

Sin embargo, este sábado, en el inicio de la 15° jornada del Torneo de la Primera Nacional, se dieron dos resultados que no fueron beneficiosos para Colón.

Y es que el sorprendente Ciudad Bolívar venció en condición de visitante a San Telmo por 1-0 y con esta victoria alcanzó la cima de la tabla de la Zona A con 25 unidades, dos más que Colón que tiene 23 puntos.

Pero además, en paralelo, Los Andes venció como local 2-0 a Racing de Cordóba y en consecuencia, el Mil Rayitas suma 24 puntos, uno más que Colón.

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Es por ello, que el Sabalero saldrá a jugar el partido ante Mitre de Santiago del Estero siendo 3° y el único resultado que le sirve para recuperar el liderazgo es el triunfo.

Y es que un empate no le permitirá superar a Ciudad Bolívar y si bien un punto le alcanzaría para igualar a Los Andes, el equipo de Lomas de Zamora, tiene mejor diferencia de gol.

Así las cosas, Colón está más obligado que nunca a ganar para seguir siendo líder y mirar a todos desde arriba. Por plantel y jerarquía, claramente está en condiciones de hacerlo.

Colón ganar puntero
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