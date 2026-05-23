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Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Periodistas fueron evacuados del predio mientras el Servicio Secreto desplegó un amplio dispositivo.

23 de mayo 2026 · 20:33hs
Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

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Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Momentos de alta tensión se registraron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, luego de que corresponsales de la cadena CNN reportaran haber escuchado decenas de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos.

El incidente ocurrió mientras periodistas realizaban coberturas desde el North Lawn, el césped norte del complejo oficial. Según relataron, tras oír las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron evacuar inmediatamente la zona y dirigirse a resguardo dentro del edificio, concretamente hacia la sala de conferencias de prensa.

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La reportera Selina Wang describió la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que se encontraba grabando un video con su teléfono cuando comenzaron los disparos. “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió, al tiempo que indicó que el personal de seguridad les instruyó correr de inmediato hacia el interior.

De acuerdo con información de medios internacionales, el presidente Donald Trump permanecía dentro de la Casa Blanca en el momento del episodio, mientras mantenía reuniones vinculadas a negociaciones internacionales, entre ellas un posible acuerdo con Irán.

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Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que esclarezca el origen de las detonaciones ni confirme la existencia de heridos. La situación continúa bajo investigación.

En paralelo, reporteros de la agencia AFP señalaron que inmediatamente después de los hechos se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. Fuerzas policiales y distintos organismos federales se movilizaron rápidamente, mientras se procedía a acordonar accesos clave en torno al perímetro de la Casa Blanca.

Asimismo, efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el ingreso a áreas restringidas como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

El episodio generó preocupación tanto en el ámbito político como mediático, dado el nivel de seguridad que habitualmente rodea al complejo presidencial. Mientras se aguarda información oficial, las medidas de precaución continúan vigentes y el área permanece bajo estricta vigilancia.

• LEER MÁS: "¡Hola, Groenlandia!": la llamativa imagen que publicó Trump en sus redes sociales

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