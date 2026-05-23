Fuerte operativo de seguridad en la Casa Blanca tras reportes de decenas de disparos en las inmediaciones

Momentos de alta tensión se registraron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington , luego de que corresponsales de la cadena CNN reportaran haber escuchado decenas de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos .

El incidente ocurrió mientras periodistas realizaban coberturas desde el North Lawn, el césped norte del complejo oficial. Según relataron, tras oír las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron evacuar inmediatamente la zona y dirigirse a resguardo dentro del edificio, concretamente hacia la sala de conferencias de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/selinawangtv/status/2058312115098697760&partner=&hide_thread=false I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

La reportera Selina Wang describió la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que se encontraba grabando un video con su teléfono cuando comenzaron los disparos. “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió, al tiempo que indicó que el personal de seguridad les instruyó correr de inmediato hacia el interior.

De acuerdo con información de medios internacionales, el presidente Donald Trump permanecía dentro de la Casa Blanca en el momento del episodio, mientras mantenía reuniones vinculadas a negociaciones internacionales, entre ellas un posible acuerdo con Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jhonffonseca/status/2058319534302568909&partner=&hide_thread=false Imágenes impactantes muestran a personas corriendo desesperadamente hacia el interior mientras el Servicio Secreto sale totalmente armado en busca de un tirador activo.

Afortunadamente, el presidente Trump se encuentra adentro, completamente protegido por ventanas antibalas y un… https://t.co/UM5YQZ9hSE pic.twitter.com/VP7HvR2O7G — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 23, 2026

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que esclarezca el origen de las detonaciones ni confirme la existencia de heridos. La situación continúa bajo investigación.

En paralelo, reporteros de la agencia AFP señalaron que inmediatamente después de los hechos se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. Fuerzas policiales y distintos organismos federales se movilizaron rápidamente, mientras se procedía a acordonar accesos clave en torno al perímetro de la Casa Blanca.

Asimismo, efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el ingreso a áreas restringidas como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

El episodio generó preocupación tanto en el ámbito político como mediático, dado el nivel de seguridad que habitualmente rodea al complejo presidencial. Mientras se aguarda información oficial, las medidas de precaución continúan vigentes y el área permanece bajo estricta vigilancia.

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