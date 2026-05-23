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La felicidad de Colapinto tras asegurar el 10° puesto de largada en el Gran Premio de Canadá

El argentino de Alpine se mostró satisfecho con su rendimiento en la clasificación, después de una jornada había arrancado complicada por un problema eléctrico en la práctica libre

23 de mayo 2026 · 21:46hs
Colapinto se mostró satisfecho luego de alcanzar el 10° puesto.

Colapinto se mostró satisfecho luego de alcanzar el 10° puesto.

Franco Colapinto continúa con un nivel magnífico en el Gran Premio de Canadá y largará en el 10° puesto luego de meterse en la Q3 de la clasificación. Tras adaptarse al Circuito Gilles Villeneuve en plena competencia y terminar noveno en la carrera Sprint, el argentino dejó una buena imagen en la qualy y se impuso sobre su compañero de Alpine Pierre Gasly, que partirá en la 14° plaza.

La satisfacción de Colapinto

Luego de alcanzar su quinta presencia en una Q3 desde que compite en la Fórmula 1, el joven de 22 años expresó su alegría frente a los micrófonos. “No éramos tan rápidos como en Miami (clasificó octavo), por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena, y es donde estamos: a tres décimas de los Racing Bulls. Esa es la diferencia que tenemos y, lamentablemente, este fin de semana estamos un pasito por atrás. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, analizó en diálogo con ESPN.

Respecto a cómo hizo para adaptarse al circuito de Montreal a pesar de perderse las prácticas, argumentó: “Es complicado. El hecho de no hacer la práctica de ayer fue muy duro, me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y más confianza. Esta es una pista muy de confianza. No tenerla acá y no sentirte bien con el auto es complicado. En general, di un paso. Todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía cómodo con el auto desde los test, donde estuve competitivo. Pero después, por alguna razón, perdí bastante performance en las primeras carreras y ahora estamos de vuelta muy firmes. Contento con el resultado y mi actuación. Siempre fui de adaptarme rápido. Solo que, capaz, cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a como vos te es natural manejar, se complica”.

Colapinto clasificación Canadá
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