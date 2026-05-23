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El sábado concluyó con el liderazgo de Federico Villagra

Rally Argentino disputó su primera etapa de la cita neuquina y, en un sábado muy cerrado, Federico Villagra terminó siendo la referencia absoluta del día.

Matías Russo

Por Matías Russo

23 de mayo 2026 · 19:51hs
Federico Villagra fue el más rápido de todos.

Federico Villagra fue el más rápido de todos.

Un “Coyote” que siempre está. Como el sol, el legendario piloto cordobés apareció, esplendoroso, en la jornada de este sábado para ser el más rápido del día de todas las tripulaciones que disputa el “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”, tercera fecha de la temporada del certamen argentino de rally. Siendo contundente en los momentos puntuales pero, principalmente, sólido y regular en cada salida al camino, Federico Villagra se quedó con la referencia de la competencia al término de la acción de la etapa 1.

Federico Villagra quedó como líder

La actividad del día se centró en el itinerario en los alrededores de las localidades que son epicentro de la competencia, es decir, Cutral Có y Plaza Huincul, ubicadas hacia el este de la provincia del Neuquén. Los caminos en los que se disputaron las pruebas especiales iniciales de la competencia se caracterizaron por tener mucha velocidad, algo de piedras y ser resbaladizas. Por lo tanto, la exigencia presentada fue muy alta.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades del camino, nada impidió que la lucha por la punta fuera muy pareja y reñida. Pues la pugna por el liderazgo entre el tridente de Skoda Fabia Rally2 del propio Villagra, el vigente campeón Miguel Baldoni y el local -en su regreso tras dos años y medio de inactividad-, Alejandro Cancio fue sumamente apasionante, lo que le dio una dosis de picor a una carrera que, ya de por sí, tenía muchos condimentos.

Las diferencias se ponen de manifiesto cuando Villagra queda liderando el día, pero sin poder ganar todos los tramos que se pusieron en juego y, además, ha quedado con una renta de tan solo 2,6 segundos sobre Baldoni y de 12,8 segundos. Este panorama abre el juego para un domingo que puede ser memorable en los caminos neuquinos.

Justamente, hoy se disputará la etapa final. La actividad comenzará a las 08:43 hs. con la prueba especial “Planta de Gas-Ruta 17”, de 18,37 km. Luego, desde las 09:31 hs., se desarrollará el tramo “El Molino-El Zanjón”, de 13,16 km.

Tras ello se dirigirán nuevamente a la asistencia, y la competencia retomará su marcha con la segunda pasada por los mismos sectores, desde la hora 11:34 siendo el tramo “El Molino-El Zanjón” el que tendrá el carácter de Power Stage, que otorgará puntos adicionales para el campeonato a los ganadores.

De este modo, el recorrido completo del “Rally del Petróleo y los Dinosaurios” alcanzará una extensión total de 134,80 kilómetros de velocidad, distribuidos en 10 pruebas especiales.

Villagra liderazgo Rally
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