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Con Messi y Mbappé a la cabeza: así está la tabla de goleadores en el Mundial 2026

Lionel Messi y Kilyan Mbappé lideran la tabla de artilleros del Mundial 2026. El podio lo completa el delantero noruego Erling Haaland.

5 de julio 2026 · 10:19hs
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Con Messi y Mbappé a la cabeza: así está la tabla de goleadores en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé son dos de los grandes animador en lo que va del Mundial 2026 y protagonizan una impresionante batalla para terminar como el máximo goleador no solo de esta edición, sino también en la historia del torneo de selecciones más importante.

Messi tuvo un comienzo arrollador y se destacó con seis goles en la fase de grupos, gracias al hat-trick que le hizo a Argelia, el doblete contra Austria, el tremendo tiro libre a Jordania; también puso su cuota goleadora con el primero del 3-2 ante Cabo Verde en 16avos de final.

De esta manera, el astro rosarino no solo encabeza la lista de artilleros en este Mundial junto a Mbappé, sino que también es, por ahora, el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 20 anotaciones.

Sin embargo, no puede aflojar, ya que Mbappé se siente como pez en el agua cada vez que juega esta competición y la actual edición no es la excepción.

El delantero francés convirtió un gol de penal ante Paraguay en ocatavos de final y alcanzó la marca de Messi en la presente edición, para además ponerse a solo uno del argentino en la tabla histórica.

En podio lo completa el noruego Erling Haaland, que este martes por la tarde anotó el gol del triunfo ante Costa de Marfil para meter a su selección en los octavos de final, y se puso a solo un tanto de la "Pulga" y de Mbappé.

Finalmente, los otros dos jugadores que aspiran a meterse en la pelea por el título de máximo goleador son el brasilero Vinícius Jr., quien fue clave en la fase de grupos, y el francés Ousmane Dembélé, una de las grandes figuras de su selección, con cuatro cada uno.

Los máximos goleadores en lo que va del Mundial 2026

  • Lionel Messi: 7 goles en 4 partidos
  • Kylian Mbappé: 7 goles en 5 partidos
  • Erling Haaland: 5 goles en 4 partidos
  • Vinícius Jr.: 4 goles en 4 partidos
  • Ousmane Dembélé: 4 goles en 4 partidos

Messi Mbappé Mundial
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