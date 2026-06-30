Con dos goles de Mbappé, Francia aplastó a Suecia y jugará en octavos con Paraguay

Francia goleó a Suecia 3-0 y de esta manera se clasificó para disputar los octavos de final contra Paraguay

Francia generó un sinfín de situaciones de peligro y se impuso por 3-0 ante su par sueco para acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el combinado que dirige Didier Deschamps ganó con un doblete del delantero Kylian Mbappé, que alcanzó los 18 goles en Mundiales al marcar a los 45 del primero y a los 28 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Bradley Barcola convirtió en el séptimo minuto del complemento.

El triunfo le da la clasificación a un elenco francés que busca llegar a la final de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva; fue campeón en 2018 y subcampeón con la Selección argentina en Qatar 2022, y se medirá con la Selección paraguaya del DT argentino Gustavo Alfaro por un lugar en cuartos de final.

La primera llegada del partido fue de Francia, a los 15 minutos de la primera parte, con un remate bajo y cruzado desde afuera del área del lateral Lucas Digne, que fue contenido por el arquero Jacob Zetterström.

Cuatro minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el extremo Bradley Barcola, que se internó en el área grande por el costado izquierdo y buscó el primer palo, aunque su tiro se fue alto.

En 31 minutos de la primera mitad, un desborde por la derecha del defensor Jules Koundé terminó en un centro atrás para Mbappé, cuyo tiro dio en el palo derecho del arquero, pegó en un defensor y terminó siendo detenido por Zetterström, sobre la línea.

En 35 minutos, un remate desde la izquierda del delantero Michael Olise dio en el caño derecho del arquero sueco y le quedó al atacante Ousmane Dembélé, por el otro costado, cuyo disparo con efecto se fue muy cerca del mismo poste.

El vigente subcampeón del Mundo pudo abrir el marcador en tiempo cumplido de la primera etapa, cuando Mbappé recibió un córner corto por la izquierda, se metió al área y, luego de enganchar para la pierna derecha, sacó un disparo potente al segundo palo, para el 1-0.

El combinado sueco no tuvo llegadas de peligro hasta el primer minuto de descuento, con un desborde y centro atrás por la derecha del extremo Anthony Elanga que le quedó al mediocampista Elliot Stroud, cuyo disparo se fue ancho.

Francia amplió la ventaja a los siete minutos de la segunda parte, cuando el delantero Michael Olise condujo hacia adelante para luego asistir a Barcola, que sacó un disparo alto y puso el 2-0.

A los 15 minutos, Olise recibió en el borde derecho del área y buscó un tiro con efecto al segundo poste, que Jacob Zetterström pudo desviar al tiro de esquina.

Cuatro minutos después, Mbappé manejó un ataque por el costado izquierdo y metió un buen pase en cortada para que definiera Olise, con un tiro que se desvió en un defensor y pasó cerca del primer palo.

En 25 minutos, una nueva trepada de Mbappé por la izquierda terminó en un centro atrás para Michael Olise, que no pudo vencer a Zetterström con un disparo suave al segundo palo, que el guardameta pudo detener tras el achique.

Tres minutos más tarde, el “10” del Real Madrid recibió un pase filtrado y se desprendió de la marca en velocidad, para luego definir al segundo palo y marcar el tercer gol de la tarde en Nueva Jersey.

Suecia pudo volver a llegar a los 43 minutos de la segunda parte, con una combinación en la frontal del área y remate del delantero Viktor Gyökeres, que el guardameta Mike Maignan pudo despejar, bajo sobre su poste izquierdo.