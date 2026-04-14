Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

A 58 días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni realizó un particular pedido a los jugadores de la Selección Argentina

Tras confirmarse la lesión de Cristian "Cuti" Romero en el Tottenham, Roberto Ayala reveló la intimidad de las charlas de Scaloni con el plantel de la Selección Argentina y el particular pedido que les hace para cuidar el físico a meses del inicio del Mundial 2026.

La salud física de los referentes de la Selección Argentina es la principal preocupación del cuerpo técnico de cara a la defensa de la Copa del Mundo, y así lo hizo saber el ex River en sus declaraciones.

"Piensen en la Selección" el pedido de Scaloni en la previa del Mundial 2026

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Scaloni sabe que la gestión de las cargas es vital. Por eso, el DT campeón del mundo bajó una línea directa y clara para los jugadores de la Selección Argentina.

"Lionel les dijo: Piensen en la Selección. Un poquito. Denle un porcentaje", reveló Ayala sobre la advertencia del entrenador. Esta frase no es un pedido de desatender a sus clubes, sino un llamado a saber cuando frenar con el tema del físico.

El mensaje del cuerpo técnico es una muestra del modo Mundial en el que ya vive la nuestro país. La consigna es clara: el club es el presente, pero siempre debe haber una reserva física para la Selección Argentina.

En la previa de lo que fue el consagratorio Mundial de Qatar, la Selección Argentina con Scaloni a la cabeza tuvo que sufrir la inesperada baja de Giovani Lo Celso, en tanto que algunos futbolistas, como Lautaro Martínez, llegaron con algunas molestias físicas.

El tratamiento que seguirá el Cuti Romero

Consultado por la desafortunada lesión del zaguero cordobés, Ayala confirmó el tratamiento a seguir para que el ex Belgrano llegue en buenas condiciones al Mundial 2026.

“Gracias a Dios no hay otra cosa en la rodilla del Cuti. Seguramente lo inmovilizarán y le darán un plasma rico en plaquetas, que es lo que se usa ahora”, explicó El Ratón.

Según Ayala, la tensión de cara al Mundial 2026 es constante: “Empezamos todas las noches a rezar o cada fin de semana para que no le pase nada a nadie”.



Fuente: UNO Mendoza