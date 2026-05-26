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Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

El DT de la Selección Argentina destacó al lateral surgido en San Carlos y admitió que puede meterse en la lista definitiva para la Copa del Mundo. También habló de la situación física de Lionel Messi.

26 de mayo 2026 · 18:32hs
Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

Lionel Scaloni comenzó a palpitar el Mundial 2026 y dejó una declaración que generó enorme expectativa en Santa Fe y, especialmente, en San Carlos: mencionó al sancarlino Agustín Giay como uno de los jugadores que puede ganarse un lugar en la lista definitiva de la Selección Argentina.

En una entrevista con DSports, el entrenador campeón del mundo habló sobre los futbolistas que se sumarán a la gira previa en Estados Unidos y sorprendió al incluir al exjugador de San Lorenzo dentro del grupo que pelea por un lugar en la Copa del Mundo.

“Hay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26”, expresó Scaloni, dejando en claro que el lateral derecho nacido en San Carlos está siendo seguido muy de cerca por el cuerpo técnico nacional.

Giay, cada vez más cerca del gran sueño del Mundial

La mención de Scaloni no pasó inadvertida, ya que Giay aparece como una de las grandes proyecciones del fútbol argentino y podría transformarse en una de las sorpresas de la nómina mundialista.

El entrenador explicó que la idea es trabajar con un grupo amplio de futbolistas antes de oficializar la lista definitiva, teniendo en cuenta posibles problemas físicos o lesiones de último momento, como ocurrió antes de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con Joaquín Correa y Nicolás González.

“Todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido”, explicó el DT campeón del mundo.

Scaloni también llevó tranquilidad por Messi

Además, Scaloni se refirió a la molestia muscular que sufrió Lionel Messi durante el partido de Inter Miami frente a Philadelphia Union.

“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada”, afirmó el DT, quien reconoció que el cuerpo técnico siguió el encuentro desde el predio de entrenamiento.

El capitán argentino sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, aunque por ahora no se encendieron señales de alarma mayores de cara al inicio del Mundial.

La delegación argentina viajará este sábado rumbo a Kansas, donde instalará su base durante la Copa del Mundo. El debut será el 16 de junio frente a Selección de Argelia, por el Grupo J, que también integran Selección de Austria y Selección de Jordania.

Scaloni Giay Mundial
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