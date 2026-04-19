Quimsa En un cierre que tuvo clima de playoffs, Quimsa se impuso por 110 a 102 sobre Independiente de Oliva en condición de visitante y aseguró el primer puesto de la fase regular de La Liga Nacional. El equipo santiagueño completó así una gira perfecta por Córdoba (3-0) y se quedó como líder absoluto de la competencia.
Quimsa se quedó con el primer puesto de la fase regular de la Liga Nacional
Quimsa cerró la fase regular con una trabajada victoria ante Independiente de Oliva y terminó en lo más alto de la tabla.
Por Ovación
Quimsa, sin despeinarse frente a Independiente de Oliva
El partido fue intenso y de alto goleo, con un desarrollo cambiante. La visita marcó el ritmo en el primer cuarto, pero el conjunto local reaccionó con un contundente parcial de 31-12 en el segundo período que le permitió tomar el control del juego durante gran parte de la noche.
Sin embargo, en el cierre, la jerarquía individual inclinó la balanza: Tyren Johnson apareció en momentos clave con dos conversiones desde larga distancia que resultaron decisivas para igualar y encaminar el triunfo.
Johnson, junto a Brandon Robinson, fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos cada uno en el ganador. En el conjunto de Oliva, el goleo estuvo más repartido: Barrionuevo, Filippetti y Fernández finalizaron con 15 unidades por lado.
Obras, sin inconvenientes ante San Lorenzo
Obras Basket superó a San Lorenzo por 76 a 70, en El Templo del Rock. Cuatro jugadores finalizaron en doble dígito: Ty Sabin (16 puntos), Marcos Mata, Juan Ignacio Brussino (12 cada uno) y Federico Zezular (11).
El conjunto de Núñez arrancó con una racha de 16 a 8, gracias a las conversiones de Ty Sabin (siete) y Federico Zezular (cinco). Luego, la visita achicó la distancia al término del primer cuarto (17-21), debido a las acciones de Ignacio Bednarek y Camilo Rodríguez (ambos con cuatro).
En el segundo episodio, el Rockero sostuvo la ventaja a través de las anotaciones de Marcos Mata (siete unidades) y Marcos Delía (cinco y siete tableros). Por el lado del Ciclón, Facundo Rutenberg (nueve) y Cristian Cardo (cuatro) mantuvieron a la visita en juego. Obras se fue al descanso arriba por 40 a 35.
El elenco de Guido Fabbris extendió la diferencia en la segunda parte, ya que ajustó las marcas en defensa (siete recuperos en total) y estuvo certero con los tiros externos (12 aciertos). Asimismo, las contribuciones de Juan Ignacio Brussino (12 puntos -4-7 en triples), Andrew Corum (cinco) y Pedro Barral (doble sobre la chicharra) ayudaron a establecer un margen de 60-49 al cierre del tercer capítulo.
El conjunto de Boedo intentó dar pelea en el último período, de la mano de Ignacio Bednarek (15 tantos) y Facundo Rutenberg (16 y tres robos). No obstante, el Aurinegro lo sacó adelante con Marcos Mata (12 y cinco rebotes) y Federico Zezular (11 y cinco) a la cabeza. También, Juan Ignacio Brussino encestó un triple clave en la recta final para sentenciar la historia.