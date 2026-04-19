Quimsa se quedó con el primer puesto de la fase regular de la Liga Nacional

Quimsa cerró la fase regular con una trabajada victoria ante Independiente de Oliva y terminó en lo más alto de la tabla.

Quimsa En un cierre que tuvo clima de playoffs, Quimsa se impuso por 110 a 102 sobre Independiente de Oliva en condición de visitante y aseguró el primer puesto de la fase regular de La Liga Nacional. El equipo santiagueño completó así una gira perfecta por Córdoba (3-0) y se quedó como líder absoluto de la competencia.

El partido fue intenso y de alto goleo, con un desarrollo cambiante. La visita marcó el ritmo en el primer cuarto, pero el conjunto local reaccionó con un contundente parcial de 31-12 en el segundo período que le permitió tomar el control del juego durante gran parte de la noche.

Sin embargo, en el cierre, la jerarquía individual inclinó la balanza: Tyren Johnson apareció en momentos clave con dos conversiones desde larga distancia que resultaron decisivas para igualar y encaminar el triunfo.

Johnson, junto a Brandon Robinson, fue el máximo anotador del encuentro con 17 puntos cada uno en el ganador. En el conjunto de Oliva, el goleo estuvo más repartido: Barrionuevo, Filippetti y Fernández finalizaron con 15 unidades por lado.

Obras, sin inconvenientes ante San Lorenzo

Obras Basket superó a San Lorenzo por 76 a 70, en El Templo del Rock. Cuatro jugadores finalizaron en doble dígito: Ty Sabin (16 puntos), Marcos Mata, Juan Ignacio Brussino (12 cada uno) y Federico Zezular (11).

El conjunto de Núñez arrancó con una racha de 16 a 8, gracias a las conversiones de Ty Sabin (siete) y Federico Zezular (cinco). Luego, la visita achicó la distancia al término del primer cuarto (17-21), debido a las acciones de Ignacio Bednarek y Camilo Rodríguez (ambos con cuatro).

En el segundo episodio, el Rockero sostuvo la ventaja a través de las anotaciones de Marcos Mata (siete unidades) y Marcos Delía (cinco y siete tableros). Por el lado del Ciclón, Facundo Rutenberg (nueve) y Cristian Cardo (cuatro) mantuvieron a la visita en juego. Obras se fue al descanso arriba por 40 a 35.

El elenco de Guido Fabbris extendió la diferencia en la segunda parte, ya que ajustó las marcas en defensa (siete recuperos en total) y estuvo certero con los tiros externos (12 aciertos). Asimismo, las contribuciones de Juan Ignacio Brussino (12 puntos -4-7 en triples), Andrew Corum (cinco) y Pedro Barral (doble sobre la chicharra) ayudaron a establecer un margen de 60-49 al cierre del tercer capítulo.

El conjunto de Boedo intentó dar pelea en el último período, de la mano de Ignacio Bednarek (15 tantos) y Facundo Rutenberg (16 y tres robos). No obstante, el Aurinegro lo sacó adelante con Marcos Mata (12 y cinco rebotes) y Federico Zezular (11 y cinco) a la cabeza. También, Juan Ignacio Brussino encestó un triple clave en la recta final para sentenciar la historia.