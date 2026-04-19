Buscan que el brigadier Estanislao López sea reconocido como héroe nacional: "Fue el padre del federalismo"

El Instituto Lopeciano de Santa Fe encabeza un petitorio que ya cuenta con media sanción en Diputados. Buscan revalorizar su figura histórica y consolidar su legado en todo el país

En el marco del 240° aniversario del nacimiento del brigadier Estanislao López, desde el Instituto Lopeciano de Santa Fe avanzan con una iniciativa que apunta a lograr su reconocimiento como héroe nacional . El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda ahora su tratamiento en el Senado.

El presidente de la entidad, Ariel Fernández, explicó a UNO Santa Fe que la propuesta busca “ reivindicar y ubicar en el lugar que corresponde ” al histórico caudillo santafesino, al que consideran “ el arquitecto de la construcción de la República Argentina y padre del federalismo ”.

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Una institución joven con una agenda activa

El Instituto Lopeciano tiene apenas dos años de trayectoria. Surgió a partir de la inquietud de un grupo reducido de personas que decidió impulsar acciones concretas para difundir la figura del brigadier.

Desde entonces, desarrollan múltiples actividades en toda la provincia: recorridas por escuelas, charlas educativas y la organización de la tradicional Marcha de las Antorchas, que este año celebrará su cuarta edición. Además, participan en la denominada Semana Invencible, impulsada junto al gobierno provincial y municipal.

“Consideramos que el semillero está en las primeras infancias, por eso llevamos la historia del brigadier a los chicos, para que conozcan quién fue y qué hizo”, señaló Fernández.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - ARIEL FERNANDEZ - PRESIDENTE INSTITUTO LOPECIANO

El camino hacia el reconocimiento nacional

El eje central de la iniciativa es el petitorio presentado en el Congreso de la Nación, que ya reunió cientos de firmas y fue acompañado por legisladores nacionales. La propuesta plantea que López deje de ser considerado únicamente un caudillo regional para pasar a integrar el grupo de próceres nacionales.

En ese sentido, el dirigente remarcó que el brigadier “no solo defendió el territorio santafesino, sino que fue un estadista que promovió acuerdos y sentó las bases del federalismo”.

Entre los argumentos, destacan también su participación en los pactos preexistentes a la Constitución de 1853 y su defensa de la soberanía, incluyendo referencias históricas vinculadas a las Islas Malvinas.

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Un lugar en la historia nacional

De prosperar la iniciativa, Estanislao López pasaría a integrar el grupo de héroes nacionales junto a figuras como Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes.

El reconocimiento implicaría, entre otros puntos, su incorporación en los contenidos educativos a nivel nacional, mayor difusión institucional y la posibilidad de que su figura tenga presencia en espacios públicos de todo el país.

Actualmente, uno de los datos que impulsa el reclamo es que en la Ciudad de Buenos Aires no existe ninguna calle con su nombre.

Agenda de actividades y articulación institucional

En paralelo, el Instituto Lopeciano articula acciones con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe y diversas instituciones históricas. También mantienen vínculos con espacios como el Instituto Belgraniano y el Sanmartiniano, con el objetivo de fortalecer una agenda común.

“Queremos que el brigadier no sea solo una figura local, sino que trascienda y sea reconocido en todo el país”, concluyó Fernández.