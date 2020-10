Rafael Nadal: "Ganar Roland Garros significa todo"

"Fue un año duro y ganar aquí significa todo para mí. No es el momento ahora de pensar en esa cifra de 20 o en igualar a Federer. Para mí es solo un título más en Roland Garros, es muy importante. La mayoría de los mejores momentos de mi carrera los he vivido en esta pista", aseguró Nadal tras haber superado por 6-0, 6-2 y 7-5 al actual número uno del ranking ATP.

"Jugar aquí es una inspiración y la historia de amor que tengo con esta ciudad y esta pista es inolvidable. Espero que el año que viene podamos celebrar el torneo en esta gran pista nueva llena de gente. Es algo más que un sueño, es mejor que mis mejores pensamientos. Estamos en una situación difícil y no es tan feliz porque no podemos celebrar de manera normal. Gracias a todos los que hacen posible el torneo", agregó el español que hoy alcanzó su triunfo número 100 en el polvo de ladrillo de París.

Nadal, quien se mostró muy emocionado durante la ceremonia de premiación, también aprovechó para enviar un mensaje a "todo el mundo" en medio de la pandemia de coronavirus.

"Quiero mandar un mensaje para todo el mundo, porque estamos pasando uno de los peores momentos que se recuerdan luchando contra este virus. Hay que seguir hacia adelante, estar positivos, lo superaremos juntos", arengó.

A los 34 años y a quince de su primera conquista en suelo parisino, Nadal reveló que ganar Roland Garros lo motiva para seguir en busca de "nuevos objetivos".

"Me da mucha energía para seguir entrenando. Siempre hay nuevos objetivos. Me gusta el tenis, me gusta la competición, tengo una carrera que nunca hubiera imaginado, pero sigo teniendo mucho amor y respeto por este deporte", cerró.