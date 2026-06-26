Francia le ganó a Noruega y quedó primero del Grupo I en el Mundial 2026

Francia goleó por 4 a 1 a Noruega por la 3ª fecha del Grupo I, finalizó como líder la fase de grupos y enfrentará a Paraguay en los 16avos de final del Mundial

Francia goleó por 4 a 1 a Noruega por la tercera fecha del Grupo I en el Boston Stadium, finalizó como líder la fase de grupos y enfrentará a Paraguay en los 16 avos de final del Mundial.

Ousmane Dembélé brilló con un triplete en el primer tiempo, a los siete, a los 20 y a los 32, y Désiré Doué sentenció a los 49 del complemento ante un elenco noruego que puso muchos suplentes pensando en la siguiente ronda.

El equipo francés resolvió el encuentro en poco más de media hora gracias a la inspiración del delantero del Paris Saint-Germain, ya que Dembélé abrió el marcador a los seis minutos y amplió la diferencia con otros dos goles antes de los 32, todos de gran factura, para dejar a Francia con una ventaja de 3-0 que parecía definitiva.

Noruega, que presentó una formación con varios suplentes y decidió dar descanso a la mayoría de sus titulares, intentó reaccionar antes del descanso con Thelo Asgaard, que descontó para establecer el 3-1 parcial y darle algo de suspenso al encuentro, aunque el equipo escandinavo desperdició una oportunidad inmejorable para volver a meterse en partido cuando Mike Maignan le atajó un penal a Jørgen Strand Larsen en el inicio del segundo tiempo.

A partir de esa acción, el desarrollo perdió intensidad debido a que Francia administró la ventaja sin sobresaltos y Noruega, que además tuvo a Erling Haaland entre los suplentes, no encontró respuestas para inquietar nuevamente al conjunto galo, y en tiempo de descuento, Desiré Doué selló el 4-1 definitivo con un tanto a los 94 minutos.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps, ausente en el banco debido al fallecimiento de su madre, finalizó la primera fase con tres victorias y puntaje ideal y en la próxima ronda jugará en Nueva Jersey frente a uno de los mejores terceros.

Noruega también avanzó a los dieciseisavos de final y enfrentará el martes a Costa de Marfil en Dallas, con la posibilidad de cruzarse posteriormente con Brasil o Japón y, en un escenario más lejano, con Argentina en semifinales.

Formaciones de Francia y Noruega

Noruega: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan; Kristian Thorstvedt, Patrick Berg, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup. DT: Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Guy Stéphan.

Goles en el primer tiempo: 7m, 20m y 32m Ousmane Dembélé (F); 21m Thelo Aasgaard (N).

Goles en el segundo tiempo: 49m Désiré Doué (F).

Incidencias en el segundo tiempo: 5m Mike Maignan (F) le atajó un penal a Jørgen Strand Larsen (N).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Morten Thorsby por Thorstvedt (N); Marcus Pedersen por Bjørkan (N); 20m Rayan Cherki por Olise (F); Bradley Barcola por Dembélé (F); 21m Sondre Langås por Falchener (N); 31m Ibrahima Konaté por Upamecano (F); 38m Jens Petter Hauge por Bobb (N); Antonio Nusa por Schjelderup (N); 42m Jean-Philippe Mateta por Mbappé (F); Malo Gusto por Koundé (F).

Estadio: Boston Stadium.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

VAR: Jarred Gillett (Australia).