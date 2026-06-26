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Alma venció en la final a República se coronó campeón del Apertura de Mayores

Alma se quedó con el Torneo Apertura de Mayores al imponerse en el tercer juego de la serie a República del Este por 56 a 39

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 17:27hs
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Alma venció en la final a República se coronó campeón del Apertura de Mayores

Alma Juniors escribió una nueva página dorada en su historia. En un estadio Enzo Scocco colmado, se quedó con el tercer y decisivo partido de la serie ante República del Oeste por 56-39 para consagrarse campeón del Torneo Apertura de Mayores, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

La definición tuvo todos los condimentos de una gran final. Con las tribunas acompañando de principio a fin, Alma Juniors respondió con una actuación a la altura de las circunstancias y selló una consagración que premió el trabajo realizado a lo largo de todo el certamen.

El título no fue producto de una buena noche, sino de una campaña que rozó la excelencia. A lo largo del Apertura, el campeón apenas perdió un partido, una muestra de la regularidad que sostuvo desde el inicio de la competencia y que lo convirtió en el rival a vencer.

Esa solidez quedó reflejada tanto en la fase regular como en los cruces decisivos, donde el equipo volvió a responder en los momentos de mayor presión para terminar levantando el trofeo frente a su gente.

El Enzo Scocco fue el escenario ideal para una celebración que quedará en el recuerdo. Una multitud acompañó al equipo en el encuentro decisivo y pudo disfrutar de una vuelta olímpica que llegó como consecuencia de un semestre prácticamente impecable.

Síntesis de la final entre Alma y República del Oeste

ALMA JUNIORS 56: Malena Baum 13, Ximena Case 2, Sofía Descalzo 6, Mía Andereggen 20, Julia Gaggiamo 8 (FI) Gimena Heinzen 0, Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 2, Eugenia Freyre 0, Ana Leoni 0, Sabrina Mottier 3, Milagro Muller 2. DT: Pablo González.

REPÚBLICA 39: Julia García 4, Martina Spies 0, Maite Orbelli 2, Irina Aballay 5, Sofía García 4 (FI) Antonella Girolimetto 0, Brisa Gigena 2, Sol Tosetto 2, Mía Leiva 0, Joaquina Bonneau 17, Delfina Marsilli 0, Martina Orbelli 3. DT: Carlos Baldi.

Parciales: 14-5, 32-20 y 41-29.

Árbitros: Danilo Molina, Luciano Menéndez y Agustín Kinsvater.

Cancha: Enzo Scocco.

Alma apertura República del Oeste
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