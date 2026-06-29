Ranking ATP: Juan Manuel Cerúndolo dio el gran salto entre los argentinos antes de Wimbledon

El menor de los hermanos Cerúndolo fue el que más avanzó en la actualización semanal del escalafón mundial tras alcanzar los cuartos de final en Eastbourne. Jannik Sinner continúa como número uno del mundo.

La ATP publicó este lunes una nueva actualización del ranking mundial, en la antesala del inicio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Entre los tenistas argentinos hubo varios movimientos, aunque la principal novedad fue el ascenso de Juan Manuel Cerúndolo, quien escaló tres posiciones luego de su destacada actuación en el ATP 250 de Eastbourne.

El zurdo argentino alcanzó los cuartos de final del certamen disputado sobre césped en Inglaterra, una producción que le permitió ubicarse en el puesto 42 del ranking y quedar cada vez más cerca de ingresar al Top 40 por primera vez en su carrera.

Así quedaron los argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo continúa siendo el mejor argentino ubicado en el ranking, manteniéndose en el puesto 21. Detrás aparecen Tomás Martín Etcheverry (32°) y Mariano Navone (38°), quienes conservaron sus posiciones.

La actualización también dejó leves movimientos entre los demás representantes nacionales. Thiago Agustín Tirante descendió un lugar y quedó 55°, al igual que Sebastián Báez, ahora 57°. Camilo Ugo Carabelli retrocedió dos escalones hasta el puesto 59.

Por otra parte, Román Andrés Burruchaga avanzó una posición y se ubicó 65°, mientras que Francisco Comesana cayó al puesto 91. Marco Trungelliti, que volvió a disputar el cuadro principal de Wimbledon, se mantuvo en el lugar 94.

El Top 10 no sufrió modificaciones

En la parte alta del ranking no hubo cambios de posiciones. El italiano Jannik Sinner continúa liderando el escalafón mundial, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

Completan los diez mejores el canadiense Felix Auger-Aliassime, el estadounidense Ben Shelton, el australiano Alex de Miñaur, el estadounidense Taylor Fritz, el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y el italiano Flavio Cobolli.

Con el ranking ya actualizado, todas las miradas estarán puestas en Wimbledon, donde los argentinos buscarán sumar puntos importantes en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.