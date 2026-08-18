Uno Santa Fe | Ovación | Malvinas

Una bandera para Enzo Fernández reavivó la polémica por Malvinas

El episodio ocurrió cuando Enzo Fernández ingresó en un amistoso tras la polémica que había generado la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 18:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Una bandera para Enzo Fernández reavivó la polémica por Malvinas

Durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad en Stamford Bridge, un hincha desplegó la bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal.

El episodio ocurrió cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández ingresó al campo de juego, en un momento m

arcado por aplausos y silbidos de los simpatizantes.

La aparición del emblema británico se produjo en medio de la polémica que había generado la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Después del triunfo albiceleste por 2-1, un grupo de jugadores argentinos posó con un trapo de los hinchas que llevaba la frase "Las Malvinas son argentinas".

La exhibición de una bandera durante el ingreso de Enzo Fernández a Stamford Bridge adquirió una relevancia inesperada tras los hechos que desataron una investigación de la FIFA y reacciones en el plano diplomático.

La polémica en Inglaterra con la bandera de Malvinas

El Gobierno británico había instado a las autoridades a investigar lo que consideró una "flagrante violación de las normas" sobre mensajes políticos dentro de los estadios, y el Gobierno de las Islas Malvinas solicitó a la FIFA que sancionara a la Selección Argentina.

La FIFA confirmó después la apertura de un procedimiento disciplinario por infracciones relacionadas con mensajes inapropiados, fallos en el protocolo y el uso de cánticos y gestos discriminatorios.

En ese marco, la bandera exhibida cuando Enzo Fernández ingresó al campo —reemplazando a Reece James— cobró una connotación particular, en parte por la celebración del mediocampista frente a los hinchas ingleses y en parte por la reacción dividida de los simpatizantes del Chelsea.

Malvinas Enzo Fernández Inglaterra
Noticias relacionadas
 Los Pumas tienen novedades para enfrentar a Australia en Jujuy y Mendoza.  

Los Pumas comenzaron a poner el foco en los partidos con Australia

El conjunto nacional cayó ante Países Bajos en el segundo encuentro de la fase de grupos en el Mundial 2026.

Los Leones no pudieron con Países Bajos en el Mundial de hockey masculino

jamal musiala volvio a desplomarse en pleno partido

Jamal Musiala volvió a desplomarse en pleno partido

franco colapinto palpito el regreso de la formula 1: estoy muy emocionado

Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1: "Estoy muy emocionado"

Lo último

A 300 días de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes de la UNL realizarán un abrazo al Rectorado: El Gobierno incumple un fallo de la Corte

A 300 días de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes de la UNL realizarán un abrazo al Rectorado: "El Gobierno incumple un fallo de la Corte"

Microtráfico: Santa Fe propone cambiar las reglas para evitar que las causas queden en un limbo judicial

Microtráfico: Santa Fe propone cambiar las reglas para evitar que las causas queden en un limbo judicial

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Último Momento
A 300 días de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes de la UNL realizarán un abrazo al Rectorado: El Gobierno incumple un fallo de la Corte

A 300 días de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes de la UNL realizarán un abrazo al Rectorado: "El Gobierno incumple un fallo de la Corte"

Microtráfico: Santa Fe propone cambiar las reglas para evitar que las causas queden en un limbo judicial

Microtráfico: Santa Fe propone cambiar las reglas para evitar que las causas queden en un limbo judicial

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

La Policía secuestró 17 armas de fuego en una semana en el departamento La Capital

La Policía secuestró 17 armas de fuego en una semana en el departamento La Capital

Una bandera para Enzo Fernández reavivó la polémica por Malvinas

Una bandera para Enzo Fernández reavivó la polémica por Malvinas

Ovación
Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final ante Racing en el 15 de Abril

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final ante Racing en el 15 de Abril

Juegos Suramericanos: se inaugura en Rafaela el Invencible Velódromo

Juegos Suramericanos: se inaugura en Rafaela el Invencible Velódromo

Los Leones no pudieron con Países Bajos en el Mundial de hockey masculino

Los Leones no pudieron con Países Bajos en el Mundial de hockey masculino

Juegos Suramericanos: el pádel tendrá su sede de competencia en Rafaela

Juegos Suramericanos: el pádel tendrá su sede de competencia en Rafaela

Policiales
Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor