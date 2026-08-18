Una bandera para Enzo Fernández reavivó la polémica por Malvinas

El episodio ocurrió cuando Enzo Fernández ingresó en un amistoso tras la polémica que había generado la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad en Stamford Bridge, un hincha desplegó la bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal.

El episodio ocurrió cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández ingresó al campo de juego, en un momento m

arcado por aplausos y silbidos de los simpatizantes.

La aparición del emblema británico se produjo en medio de la polémica que había generado la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

Después del triunfo albiceleste por 2-1, un grupo de jugadores argentinos posó con un trapo de los hinchas que llevaba la frase "Las Malvinas son argentinas".

La exhibición de una bandera durante el ingreso de Enzo Fernández a Stamford Bridge adquirió una relevancia inesperada tras los hechos que desataron una investigación de la FIFA y reacciones en el plano diplomático.

La polémica en Inglaterra con la bandera de Malvinas

El Gobierno británico había instado a las autoridades a investigar lo que consideró una "flagrante violación de las normas" sobre mensajes políticos dentro de los estadios, y el Gobierno de las Islas Malvinas solicitó a la FIFA que sancionara a la Selección Argentina.

La FIFA confirmó después la apertura de un procedimiento disciplinario por infracciones relacionadas con mensajes inapropiados, fallos en el protocolo y el uso de cánticos y gestos discriminatorios.

En ese marco, la bandera exhibida cuando Enzo Fernández ingresó al campo —reemplazando a Reece James— cobró una connotación particular, en parte por la celebración del mediocampista frente a los hinchas ingleses y en parte por la reacción dividida de los simpatizantes del Chelsea.